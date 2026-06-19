【wiggle wiggle JAPAN TOUR 2026 ～Special Pokémon Edition～】 開催期間 東京会場：7月14日～20日 大阪会場：7月10日～7月23日 会場 東京会場：OPENBASE SHIBUYA 大阪会場：LUCUA 1100

ビーエムスマイルジャパンは、韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」と「ポケモン」のコラボレーションアイテムを発売する。

今回のコラボアイテムは、ピカチュウ・メタモン・カビゴン・イーブイたちを「wiggle wiggle」らしいポップでカラフルなデザインで表現。フード付きパジャマセットやホームスリッパ、リユーザブルショッパーなど、見ているだけで気分が上がるような商品が多数ラインナップされている。

また、今回のコラボアイテムを記念して、東京・大阪にて期間限定のポップアップストア「wiggle wiggle JAPAN TOUR 2026 ～Special Pokémon Edition～」を開催。対象商品の販売に加えて、フォトスポットやノベルティなど、様々なコンテンツを楽しめる。

【フード付きパジャマセット】

価格：各12,290円

【パターンポーチ】

価格：各1,290円

【リユーザブルショッパー】

Sサイズ イーブイ（価格：1,990円）

Sサイズ ピカチュウ＆カビゴン（価格：1,990円）

Mサイズ ポケモン（価格：2,390円）

【ハンドタオル2Pセット】

価格：2,790円

【ターポリンミニバッグキーリング】

価格：各1,290円

【ミニジュエリーケース】

価格：各1,490円

【ピクニックバッグ】

価格：1,990円

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