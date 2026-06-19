【（PS3/PS2用） D端子接続ケーブル（1.8m） 】 6月26日 発売 価格：オープン（参考価格：1,848円）

コロンバスサークルは、「（PS3/PS2用） D端子接続ケーブル（1.8m） 」を6月26日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,848円。

本製品は、「PS3本体」・「PS2本体」各機種に対応した、D端子接続用の映像ケーブル。本製品を使用してPS3/PS2本体をプログレッシブ映像入力に対応したテレビやモニター（D1～D5）と接続することで、ゲームや映像作品などを高画質で出力できる。

ケーブル長は、大きなテレビの背面にも接続できる約1.8mのロングタイプ。また、オーディオ出力端子各端子には接触抵抗が少なく、サビの原因となる酸化被膜を抑える「金メッキ加工」が採用されている。カラーはブラック。

使用イメージ

※本製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、ソニー・インタラクティブエンタテインメント社のライセンス製

品ではありません。※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※写真は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。