【（NewFC/SFC/N64/GC用） ちょいと短いAV端子ケーブル】 6月26日 発売 価格：オープン（参考価格：748円）

コロンバスサークルは、「（NewFC/SFC/N64/GC用） ちょいと短いAV端子ケーブル」を6月26日に発売する。価格はオープン。参考価格は748円。

本製品は、懐かしのレトロゲーム機「NewFC（ニューファミコン）」・「SFC（スーパーファミコン）」・「N64（NINTENDO64）」・「GC（ニンテンドーゲームキューブ）」各本体に対応した「ステレオAV端子ケーブル」。ケーブル長が約52cmでダブつかず、見た目もすっきりしてかさばらないため、短めのケーブルを探している人にぴったりのショートケーブルとなっている。純正品のAV端子ケーブルの代用や予備として使用することもできる。

接続イメージ

※本製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。