小澤陽子アナ、“最終出社日”に涙「絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く…」 フジテレビ退社報告→アナ同僚との笑顔の写真も
小澤陽子アナウンサー（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。11年勤めたフジテレビの最終出社日を終え、思いをつづった。
【写真】初々しい…2015年入社時と現在の小澤陽子アナ、同アングルカット＆みんな笑顔のフジアナウンス局カット
小澤アナは東京・お台場の本社前での入社時の写真と近影を投稿しながら「11年間ありがとう、８ちゃんねる！」と報告。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗っていたら、絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く、自然に涙が…」「満員電車の中 毎日通い、特別に見えなくなっていたレインボーブリッジやフジテレビのお台場の景色…最終日のこの日は、すべてが特別に見えました」とこれまでを振り返った。
そして「11年間で出逢えたすべての方々、番組をより良い物にしようと一緒にがんばる仲間、経験させていただいた数々の現場。直接お会いしたことがなくとも、インスタでも沢山支えてきてくださった皆様。そして、自分らしく新しい世界に飛び込むと決めた私を温かく背中を押して送ってくれる、懐の深い会社の存在。全てに感謝です」とつづり、「今後は『個の小澤 陽子』として、挑戦を続ける人生を歩んでいきます」と意気込んだ。
そして「こちらのSNSでも、引き続き日頃の様子を投稿していくので、今後とも温かく見守っていただけますと嬉しいです！」と結び、ハッシュタグで「#11年の写真はまた後日」「#ARIGATO」「#フジテレビ局員として最後の日」と添えた。
また、きょう19日にもインスタグラムを更新し、アナウンス部の同僚たちとの笑顔の写真を公開している。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。今年3月に、6月をもって退社することを発表していた。また、プライベートでは、22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。
【写真】初々しい…2015年入社時と現在の小澤陽子アナ、同アングルカット＆みんな笑顔のフジアナウンス局カット
小澤アナは東京・お台場の本社前での入社時の写真と近影を投稿しながら「11年間ありがとう、８ちゃんねる！」と報告。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗っていたら、絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く、自然に涙が…」「満員電車の中 毎日通い、特別に見えなくなっていたレインボーブリッジやフジテレビのお台場の景色…最終日のこの日は、すべてが特別に見えました」とこれまでを振り返った。
そして「こちらのSNSでも、引き続き日頃の様子を投稿していくので、今後とも温かく見守っていただけますと嬉しいです！」と結び、ハッシュタグで「#11年の写真はまた後日」「#ARIGATO」「#フジテレビ局員として最後の日」と添えた。
また、きょう19日にもインスタグラムを更新し、アナウンス部の同僚たちとの笑顔の写真を公開している。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。今年3月に、6月をもって退社することを発表していた。また、プライベートでは、22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。