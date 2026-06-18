イラク相手に2得点挙げたハーランド

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが行われている。16日（日本時間17日）のI組ではノルウェーがイラクに4-1で快勝。注目のストライカー、アーリング・ハーランドは前半で2点を挙げる衝撃のW杯デビューを果たした。試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」が公開した衝撃映像が話題を呼んでいる。

ハーランドは前半29分に先制ゴールを決めると、同点に追いつかれた直後の同43分にもネットを揺らした。ボールを持つ相手DFに対して猛然とチャージ。たまらずGKへバックパスしたところを一気に距離を詰めてボールを奪い、ゴールへと流し込んだ。

中継した「DAZN」の公式Xは、「時速33kmで迫りくる“巨人”ハーランドの”恐怖”を体感せよ！」と記して動画を投稿。特定の選手の目線になれる最新技術「イマーシブビュー」を使って、イラクGKジャラルの視点で、ハーランドが猛ダッシュで迫ってくる様子を公開している。

195センチ、94キロのハーランドが、時速33キロで自分に向かってダッシュしてくる姿に、ファンは戦慄。X上では「デカい上に速いから怖いな」「俺やったらボールはとりあえずいいから逃げる」「これが実写版進撃の巨人か」「俺なら泣いちゃうね」「熊に襲われる瞬間みたいwww」「まんま3Dホラーゲームw」「195cmが時速33kmで突っ込んで来るのは交通事故」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）