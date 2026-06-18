【レインボー★パラソルコレクション】 10月8日 発売予定 価格：5,280円 プレイ人数：1～2人（※「パラソルスター」のみ2人プレイ可能）

タイトーは、Nintendo Switch用アクション「レインボー★パラソルコレクション」を10月8日に発売する。価格は5,280円。

本商品は、「レインボーアイランドCS」、「パラソルスター」、「スピカアドベンチャー」の3タイトルを収録したソフト。パッケージ版は通常版に加え、「レインボー★パラソルコレクション」に、ゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による本作オリジナルデザインのTシャツを加えたセット商品「『レインボー★パラソルコレクション』ファミ通DXパック」も発売される。価格は10,560円。本日6月18日より予約が開始される。

□「『レインボー★パラソルコレクション』ファミ通DXパック」販売ページ

「レインボー★パラソルコレクション」

本作は、「バブルボブル」の続編である「レインボーアイランド」の家庭用移植版を6バージョン収録した「レインボーアイランドCS」、その続編の「パラソルスター」、「パラソルスター」と同様にカサを使う宇宙のコミカルアクションゲーム「スピカアドベンチャー」の3作をまとめたパッケージ。本作に収録される3タイトルは、個別でダウンロード版も同時発売される。本作および個別タイトルの詳細は公式サイトにて公開されている。

収録タイトル紹介

【レインボーアイランドCS】

「バブルボブル」の後、人間の姿に戻った「バビー＆ボビー」を主人公とした縦スクロール式のアクションゲーム。虹の魔法を身に着けたバビー＆ボビーが、「真の宿敵・暗黒大魔王」を倒してとららわれた人々を救うべく、レインボーアイランドの島々を旅していく。

本作は、6バージョンの家庭用移植版を収録。いずれもプレーヤーキャラクターはバビーで、ボビーはファミリーコンピュータ版/Nintendo Entertainment System版のステージ間デモに登場する。

※収録バージョンに関する詳細は以下公式サイトを参照してほしい。

※レインボーアイランドCSに収録されているバージョンの中には一部使用楽曲が変更となっているものがある。

□公式サイト

【パラソルスター】

「レインボーアイランド」の後、魔法のカサを授かった「バビー＆ボビー」を主人公とした固定画面式のアクションゲーム。新しい魔法を覚えようと修行にいそしんでいたバビー＆ボビーのもとに、まわりの星々からSOSが届いたことで、2人の次なる冒険の幕が開く。さまざまな拡張機能を利用できる「スタンダードモード」とオリジナル版を再現した「アーケードモード」に加え、オンラインでスコアを競える「チャレンジモード」が搭載されている。

【スピカアドベンチャー】

わがままで正義感ゼロ、精神年齢は5歳の少女「ニコ」が、ブリキの星「スピカ」を冒険するアクションゲーム。宇宙を旅していたニコは、突然現われた大量のビラにまかれてスピカに墜落してしまう。ニコは伝説のカサを振るってファンシーなスピカの住人たちを蹴散らしながら、水没しつつあるスピカの謎に迫っていく。

16:9画面に対応した「ノーマルモード」に加え、オンラインでスコアを競える「チャレンジモード」や、2005年にリリースされたアーケード版をもとにした「オリジナルモード」が搭載されている。

【「レインボー★パラソルコレクション」収録個別タイトル 製品情報】

「レインボーアイランドCS」

販売形態：ダウンロード

対応機種：Nintendo Switch

価格：3,300円

対応人数：1人

「パラソルスター」

販売形態：ダウンロード

対応機種：Nintendo Switch/プレイステーション 5/プレイステーション 4

価格：1,650円

対応人数：1～2人

「スピカアドベンチャー」

販売形態：ダウンロード

対応機種：Nintendo Switch/プレイステーション 5/プレイステーション 4

価格：2,750円

対応人数：1人

Tシャツ付きの「ファミ通DXパック」含むパッケージ版が本日より予約開始！

Tシャツ付きの「ファミ通DXパック」を含むパッケージ版の予約受付が本日6月18日より開始される。

また、Amazon、エビテン[ebten]、スクウェア・エニックス e-STOREにてショップ特典として、本作から抜粋したサウンドのほか、特別にフィーチャーフォン版「スピカアドベンチャー」の楽曲を全曲収録したスペシャルCD「レインボー★パラソルミュージックコレクション」および、オリジナルステッカーが用意されている。特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

【ショップ特典】

「レインボー★パラソルミュージックコレクション」

「オリジナルステッカー」

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