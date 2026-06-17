１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１７円１５銭（０・６２％）高の５万１８１６円９９銭だった。

２日ぶりに上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９９銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、４９７円７５銭（０・７２％）高の６万９９０２円２５銭となり、３営業日連続で最高値を更新した。

この日の取引では、米国とイランの戦闘終結への合意を受けて原油先物価格が下落したことが好感され、幅広い銘柄で買い注文が優勢だった。東証プライム銘柄の６割近くが値上がりし、相場を先導してきたＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄の多くも引き続き値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体向けの検査装置を手がけるレーザーテック（１３・１６％）が最も大きく、川崎重工業（７・７５％）、日本製鋼所（７・０７％）と続いた。

下落率は、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（４・４７％）、Ｔ＆Ｄホールディングス（３・１８％）、ソフトバンクグループ（３・１３％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２２・０９ポイント（０・５５％）高の４０１３・２３と、最高値を更新した。終値が４０００を超えたのは初めて。