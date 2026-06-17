最長337ヤードのドラコン女子が明かす飛距離の秘密 右手はダーツを投げるように使っていた！
小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、ボールを思い切り叩くためのポイントを教えてもらった。
【連続写真】「ダーツを投げるように」切り返しで右手を飛球線後方へ動かす ドラコン女子の300ヤードスイング
◇ ◇ ◇ドラコン競技で飛距離を伸ばすには、とにかく手首を柔らかく使って打つことが大事だと思っています。シャフトをしならせるには、手首や腕を柔らかく使う必要があります。両腕が力んでいては、飛距離アップは望めないのです。私がダウンスイングでポイントに挙げたいのが、右手の使い方です。ダウンスイングでは、ダーツを投げるように右手首を使い、グリップを飛球線後方へ動かすことが大事です。そうすると、切り返しでヘッドが背中側に落ちるため、シャフトが一度しなります。右手首を柔らかく使えば、そのシャフトのしなり戻りを利用するように振り下ろせるのです。スイングアークも大きくなるので、効率よくインパクトできるようになります。だから、私はトップで右手の人差し指と親指の付け根にグリップを乗せ、右手の下側3本指でギュッと握りません。ここで握ってしまうと、シャフトのしなりが生まれないので注意してください。また、グリップは、なるべく柔らかく握るようにしましょう。アドレスで胸の前でクラブを持ってみて、親指と人差し指を外してゆらゆら動かしてみると、ゆるゆるグリップが完成。打つ前のルーティンとして取り入れるといいと思います。決してやってはいけないのは、ダウンスイングで手首の角度を保ってタメを作ろうとする動きです。それではクラブが寝て下り、振り遅れてしまいます。まずは練習場で正しいダウンの動きを確かめながら、ボールを打ってみてください。■梅田日陽うめた・ひよ／1997年生まれ、茨城県出身。2024年「JPDAプロドラコンツアー女子オープン無差別級」王者。公式最長記録337ヤード。◇ ◇ ◇●ドラコン女子の飛ばし方を取材。関連記事『337yをぶっ飛ばすドラコン女子は、両肩だけクローズに構えてハイドローを打っていた！』を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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