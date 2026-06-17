　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比420円高の6万9970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9926.08円に対しては43.92円高。出来高は1万9549枚となっている。

　TOPIX先物期近は4026ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69970　　　　　+420　　　 19549
日経225mini 　　　　　　 69965　　　　　+415　　　334612
TOPIX先物 　　　　　　　　4026　　　　 +28.5　　　 26796
JPX日経400先物　　　　　 36510　　　　　+295　　　　 754
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+6　　　　2218
東証REIT指数先物　　　　1751.5　　　　　-2.5　　　　　15

株探ニュース