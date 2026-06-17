日経225先物：17日正午＝420円高、6万9970円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比420円高の6万9970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9926.08円に対しては43.92円高。出来高は1万9549枚となっている。
TOPIX先物期近は4026ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69970 +420 19549
日経225mini 69965 +415 334612
TOPIX先物 4026 +28.5 26796
JPX日経400先物 36510 +295 754
グロース指数先物 707 +6 2218
東証REIT指数先物 1751.5 -2.5 15
株探ニュース
TOPIX先物期近は4026ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69970 +420 19549
日経225mini 69965 +415 334612
TOPIX先物 4026 +28.5 26796
JPX日経400先物 36510 +295 754
グロース指数先物 707 +6 2218
東証REIT指数先物 1751.5 -2.5 15
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