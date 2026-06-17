【孤独な旦那様は、愛しきひきこもり伯爵 ～仮面に隠れた熱と色香に蕩けていく～】 6月17日先行配信開始

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CLLENNは、女性向けTLレーベル「LOVE FLICK」より、ゆうき莉子氏によるマンガ「孤独な旦那様は、愛しきひきこもり伯爵 ～仮面に隠れた熱と色香に蕩けていく～」を6月17日よりコミックシーモアにて先行配信する。

本作は、お見合い連敗中の貧乏男爵令嬢・リリアンと、常に仮面を纏い社交界に姿を見せない“ひきこもり伯爵”ことレオナールの新婚生活を描くラブロマンス。恋を知らない2人の、初々しくも甘い蜜月が描かれる。

【あらすじ】

「わたしのいちばん敏感な処……レオン様の指で弄られて――」

お見合い連敗中の貧乏男爵令嬢・リリアン。後がない彼女に届いた縁談相手は、常に仮面を纏い社交界に姿を見せない【ひきこもり伯爵】ことレオナールだった。「仮面を外さないこと」を条件に始まったお見合い。けれど、没落貴族の自分を笑わず、落ち着いた声色で向き合ってくれる彼の優しさに触れ、リリアンはこの結婚を承諾する。

そして迎えた初夜。緊張に震える彼女の前に現れたのは、右目側だけを覆う仮面姿の旦那様で!?露わになった素顔は、ため息が出るほど美しく、情熱的な光を宿していた。「こんなに蜜が滴って……可愛い……」普段の控えめな態度からは想像もつかない、雄の熱量に翻弄される夜。

恋を知らない二人の、初々しくも艶めく新婚生活。甘酸っぱい蜜月の行方は――。

□コミックシーモア先行配信ページ

【試し読み】

(C)ゆうき莉子/CLLENN