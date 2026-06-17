『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月17日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「天ぷら油は容器に入れて指定の場所に持っていけば資源になります！」リサイクルを呼びかけ 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「天ぷら油は容器に入れて指定の場所に持っていけば資源になります！」と投稿。









使用した天ぷら油をペットボトルに入れた画像を添えて「凝固剤が必要なくなるし、有料袋の地域はごみが減るので節約になります。」とリサイクルを呼びかけました。









また「清掃事務所以外にも調べるとお住まいの地域で受け取ってくれる色々な場所が出てくるので、オススメです！石鹸や燃料になるよ！」と記しています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】