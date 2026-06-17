１６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３２８ドル高と４日続伸 ナスダック４日ぶり反落 １６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３２８ドル高と４日続伸 ナスダック４日ぶり反落

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１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３２８．６４ドル高の５万１９９９．６７ドルと４日続伸し、連日で最高値を更新した。米イラン和平合意を受けた米原油先物相場の下落が続き、株式相場には支援材料となった。半導体株に対しては利益確定目的の売りが膨らみ、投資家の資金はスペースＸ＜SPCX＞に向かった。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やビザ＜V＞が堅調。チャールズシュワブ＜SCHW＞やビストラ＜VST＞、クーパン＜CPNG＞が値を上げた。半面、セールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。コヒレント＜COHR＞やコーニング＜GLW＞が下値を探り、ハンツマン＜HUN＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は３０７．６０ポイント安の２万６３７６．３４と４日ぶりに反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、インテル＜INTC＞が大幅安。ネットフリックス＜NFLX＞やドーモ＜DOMO＞が売られ、ロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞が軟調だった。一方、アルファベット＜GOOG＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞がしっかり。ラックスペース・テクノロジー＜RXT＞が株価水準を切り上げた。



出所：MINKABU PRESS