【「聖女に嘘は通じない」6巻】 6月17日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「聖女に嘘は通じない」の6巻を6月17日に発売する。価格は792円。

本作は「薬屋のひとりごと」の原作者・日向夏氏が手掛けた小説をコミカライズした作品。小説1巻の範囲は終了しており、6巻から新シリーズが幕を開ける。

辺境の教会で神官見習いだった少女・クロエが神子に選ばれてから1か月。お披露目の準備が始まり、先輩神子との顔合わせが行なわれるのだが、そこでとある課題を出されることになる。

【「聖女に嘘は通じない」6巻あらすじ】

辺境の教会で神官見習いだった少女・クロエが図らずも神子に選ばれてから1か月。次代の神子として正式なお披露目に向けての準備がいよいよ始まる。その第一歩は、現在の神子――つまり先輩との顔合わせ。一癖も二癖もある先輩神子からとある課題を出されたことで、物語は動き出す！

『薬屋のひとりごと』日向夏＆『終わりのセラフ 一瀬グレン、16歳の破滅』浅見ようのタッグでおくるファンタジー×ミステリ、 新シリーズ始動！！



