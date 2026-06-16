Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太がＭＣを務めるＴＢＳ系「黄金のワンスプーン！」が１６日放送された。

プロ級の料理テクニックを誇る速水もこみちがゲスト出演。「スパイスは６０種類ぐらい。（配合で）オリジナルで作れるんです。期限切れになりそうなものを組み合わせて、そのときにしかできないようなスパイスもできるので、ある意味無限」とこだわりを熱弁。マイ包丁は１００本以上だという。

速水は日本テレビ系「ＺＩＰ！」で料理コーナーを８年間担当。オリーブオイルの使い方が度々話題を呼んでいた。

この日の調理シーンでも高く掲げたボトルからオリーブオイルを垂らして、肉などに味付けするシーンが。共演のフットボールアワー・後藤輝基からは「高いところから！」、ホラン千秋からも「来ました！これぞよ」とツッコミが入った。

得意技を炸裂させた速水に、ＳＮＳは「久々に見たーーー相変わらずめっちゃ使うｗ」「懐かしい」「もこみちさんとオリーブオイル 最強の組み合わせ」「出ました！」「もこみち氏といえば」「美しい安定感」と大興奮だった。