6月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



ＳＲＳホールディングス <8163> [東証Ｐ] 決算月【3月】 6/16発表

保有株数の要件を1000株以上→100株以上に引き下げる。100株以上500株未満で株主優待券1000円分、500株以上1000株未満で同6000円分を贈呈する。1000株以上の優待は変更なし。



■継続 ――――――――――――――



シーラホールディングス <8887> [東証Ｓ] 決算月【5月】 6/16発表（場中）

27年5月末に200株以上を保有する株主を対象に、不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」で利用可能な電子ポイント「利回りくんコイン」を保有株数に応じて1000～2万5000コイン付与する。



株探ニュース