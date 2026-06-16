【マインクラフト マスコット＆ビスケット】 7月 発売予定 価格：385円

バンダイは、食玩「マインクラフト マスコット＆ビスケット」を7月に発売する。価格は385円。

サンドボックスゲーム「マインクラフト」より、ボールチェーン付きマスコットがセットになったビスケットが登場。マスコットはドロップアイテム付きの豪華ダブルチャーム仕様となっている。

ビスケットはクリーパーたちの顔がデザインされたスクエア型で、"ジャガイモ"と"ニンジン"を配合したベジタブル味。ボールチェーン付きマスコットは全10種が用意される。

□「マインクラフト マスコット＆ビスケット」のページ

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