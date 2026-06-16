ナイアンティックとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」の期間限定イベント「スーパーメガレイド・デイ」を7月18日14時から同日17時まで開催する。

「スーパーメガレイド」に、「ポケモンGO」では初となるメガライチュウXとメガライチュウYが登場。運が良ければ色違いの「ライチュウ」とも出会えるかもしれない。

同期間中はタイムチャレンジ、イベントボーナスなどが用意されるほか、有料のイベントチケットを購入することで様々なボーナスが発生する。

□「スーパーメガレイド・デイ」開催のお知らせ

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