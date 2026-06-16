「ポケモンGO」にメガライチュウX・Yが初登場！7月18日開催の「スーパーメガレイド・デイ」にて
【スーパーメガレイド・デイ】 開催期間：7月18日14時～17時
ナイアンティックとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」の期間限定イベント「スーパーメガレイド・デイ」を7月18日14時から同日17時まで開催する。
「スーパーメガレイド」に、「ポケモンGO」では初となるメガライチュウXとメガライチュウYが登場。運が良ければ色違いの「ライチュウ」とも出会えるかもしれない。
同期間中はタイムチャレンジ、イベントボーナスなどが用意されるほか、有料のイベントチケットを購入することで様々なボーナスが発生する。
□「スーパーメガレイド・デイ」開催のお知らせ
トレーナーの皆さん、電撃ニュースです！ ⚡- Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) June 16, 2026
『Pokémon GO』で開催される「ライチュウ」の「スーパーメガレイド・デイ」で、「メガライチュウＸ」と「メガライチュウＹ」が初登場！
日本時間2026年7月18日14:00から17:00まで
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