B52戦略爆撃機の墜落を受け、エドワーズ空軍基地周辺から立ち上る黒煙＝15日/ALERTCalifornia/ UC San Diego via CNN Newsource

（CNN）米空軍のB52戦略爆撃機が15日午前、カリフォルニア州ロサンゼルス北東部のエドワーズ空軍基地を離陸直後に墜落し、乗員8人が死亡した。同基地が発表した。

墜落したB52ストラトフォートレスは通常の試験飛行中で、現地時間の午前11時20分に離陸した。現在は機体などの回収作業に移行しているという。

ヘイズ大佐は記者会見で「悲劇的な事故であり、生存者がいる可能性はなかった」と述べた。

同基地によると、墜落現場からは黒煙が立ち上り、緊急対応チームが直ちに現場に出動した。

CNN提携局KCALの映像では、砂に覆われた滑走路に大きな黒い焼け跡が残り、煙が立ち上っている様子が確認できた。だが、機体の残骸をはっきりと識別するのは困難な状態となっていた。

ヘイズ氏によると、エドワーズ空軍基地はすでに再開されたものの、16日まで運用を停止するという。

B52は米空軍で最も古い航空機の一つで、1955年に初めて就役した。通常は5人で運用される長距離重爆撃機で、最大約32トンの爆弾やその他の弾薬を搭載できる。

現在運用されているB52H型は、今も米空軍の主力兵器として重要な役割を担っており、米空軍は同機を76機保有している。米・イラン間の武力衝突では同機による爆撃任務も実施された。同機は核爆弾や核弾頭搭載型の巡航ミサイルの運用も可能だ。