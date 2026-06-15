【映画ちいかわ】公開記念グッズ情報到着！ 7月10日より順次発売決定
7月24日（金）全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズを7月10日（金）より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売される。
＞＞＞映画ちいかわグッズをチェック！（写真30点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定だ。
そんな映画の公開を記念したグッズの情報が公開された。
ぬいぐるみやソフビ、からバッグやポーチといった実用的なものまで多数ラインナップされている。
なかでもイチオシは「マスコット」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコ、くりまんじゅう、シーサー、古本屋、モモンガ、セイレーン／からいお顔、セイレーン／ふつうのお顔、島二郎、ヒトハ、フタバ、人魚と種類が豊富なので、推しキャラをゲットして欲しい。
また、対象の店舗で商品を一定の金額以上購入するともらえるノベルティも用意されている。このノベルティがちょっと見逃せない。
税込8800円以上の購入で、「おかおバッジ（全4種）をランダムで1個、税込2200円以上の購入で、「トレーディングカード（全6種）」をランダムで1枚、税込3300円以上の購入で、「ミニうきわ（全1種）」がもらえる。それぞれ対象店舗が違うので、ご注意を。
映画と同様、楽しみなグッズ、計画的にゲットしていこう。
（C）nagano
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
＞＞＞映画ちいかわグッズをチェック！（写真30点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定だ。
ぬいぐるみやソフビ、からバッグやポーチといった実用的なものまで多数ラインナップされている。
なかでもイチオシは「マスコット」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコ、くりまんじゅう、シーサー、古本屋、モモンガ、セイレーン／からいお顔、セイレーン／ふつうのお顔、島二郎、ヒトハ、フタバ、人魚と種類が豊富なので、推しキャラをゲットして欲しい。
また、対象の店舗で商品を一定の金額以上購入するともらえるノベルティも用意されている。このノベルティがちょっと見逃せない。
税込8800円以上の購入で、「おかおバッジ（全4種）をランダムで1個、税込2200円以上の購入で、「トレーディングカード（全6種）」をランダムで1枚、税込3300円以上の購入で、「ミニうきわ（全1種）」がもらえる。それぞれ対象店舗が違うので、ご注意を。
映画と同様、楽しみなグッズ、計画的にゲットしていこう。
（C）nagano
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
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