赤ちゃんと愛犬、そしてパパによる微笑ましい光景がSNSで大きな注目を集めている。



【写真】ベビーカーを引っ張って散歩に連れて行くお兄ちゃんワンコが健気だね

ちぎりぱんまんさん（mari55150）が「こいつ泣いてるけど大丈夫なん？」との文章とともに投稿した画像には、泣いている赤ちゃんを抱くパパの傍らで、心配そうにパパを見つめる愛犬・リクくんの姿が。



早く泣き止ませてあげて！と言わんばかりの表情は、お兄ちゃんの自覚たっぷりの様子。甘えん坊だったワンコが見せた成長と、画像について、飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――リクくんと赤ちゃんが初めて対面した時の様子について



ちぎりぱんまん：自分より小さな未知の生き物に興味津々といった様子でした。赤ちゃんの全身のニオイをクンクン嗅いでは、キュンキュン鼻を鳴らしておしゃべりしていましたね。心配そうに周りをウロチョロして落ち着かない様子でした。



――現在までの変化は？



ちぎりぱんまん：寄り添って寝るようになりました。それでも常に目は赤ちゃんの方を向いていて見守っているようです。赤ちゃんが泣く一生懸命夫を呼んで「一緒になんとかしようぜ！」と訴えるのですが、結局は夫と2人でワタワタしているのが我が家の日常です（笑）。



――投稿された写真の状況



ちぎりぱんまん：リクは以前から夫のことが大好き。赤ちゃんを抱いている夫に対して「僕も可愛いでしょ？」て感じの嫉妬も少し混じっているのかもしれません。赤ちゃんも気になるけれど、大好きな夫にも構ってほしい…そんな葛藤が微笑ましくて思わず撮ってしまいました。



――お兄ちゃんっぷりについて



ちぎりぱんまん：先日、一緒に散歩に行こうとベビーカーを出したところ、リクがベビーカーの先端を噛んで「自分で連れて行く！」と引っ張り始めたんです。おかげで高価なベビーカーは初回にしてヨダレでベタベタ、散歩もなかなか進まず大変でしたが、道行く人たちも笑って見守ってくれました。これまでは甘えん坊な一面しか知らなかったので、自らリードしようとする頼もしい姿に驚かされました。赤ちゃんが成長して、2人が一緒に遊ぶ姿を見るのが今から楽しみです。



◇ ◇



SNSでは「心配して見にきてくれたんかな？」「ボクが見とこか？って言ってる」「ワンコってほんとに赤ちゃんを気にかけてくれる」などの反響が集まった。



立派なお兄ちゃんへの階段を上っているリクくん。家族の絆をますます深めてくれそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）