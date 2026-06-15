【娘やめてもいいですか？】言い返せない理由は…「母を悲しませたくない」＜第11話＞#4コマ母道場

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実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？　毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。

第11話　私を傷つけて平気な母



【編集部コメント】

今日も今日とて変わらないお母さん。そりゃそうです。アイさんが変わらず受け入れ続けているのですから……。アイさんはずっとこのままでいるつもりでしょうか。距離も取れずに「嫌だ」って思い続けるだけ？　そういう親子も実は多いのかもしれません。でもアイさんは大切なことに気がつきました。そう、お母さんはアイさんが傷つくことを平気で言っているのです。本当にこのままでいいんですか？？？　アイさん、あともう少し勇気を出してみてください！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙