【娘やめてもいいですか？】言い返せない理由は…「母を悲しませたくない」＜第11話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第11話 私を傷つけて平気な母
【編集部コメント】
今日も今日とて変わらないお母さん。そりゃそうです。アイさんが変わらず受け入れ続けているのですから……。アイさんはずっとこのままでいるつもりでしょうか。距離も取れずに「嫌だ」って思い続けるだけ？ そういう親子も実は多いのかもしれません。でもアイさんは大切なことに気がつきました。そう、お母さんはアイさんが傷つくことを平気で言っているのです。本当にこのままでいいんですか？？？ アイさん、あともう少し勇気を出してみてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第11話 私を傷つけて平気な母
【編集部コメント】
今日も今日とて変わらないお母さん。そりゃそうです。アイさんが変わらず受け入れ続けているのですから……。アイさんはずっとこのままでいるつもりでしょうか。距離も取れずに「嫌だ」って思い続けるだけ？ そういう親子も実は多いのかもしれません。でもアイさんは大切なことに気がつきました。そう、お母さんはアイさんが傷つくことを平気で言っているのです。本当にこのままでいいんですか？？？ アイさん、あともう少し勇気を出してみてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙