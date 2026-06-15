「卒アルでこれだけかわいい時点で」女性アイドル、過去との比較写真に「明らかに痩せてるし努力半端ない」反響
「卒アルでこれだけかわいい時点で」女性アイドル、過去との比較写真に「明らかに痩せてるし努力半端ない」反響
アイドルグループ・フルコースの中川心さんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学生時代の卒業アルバム写真と現在の姿を並べた“ビフォーアフター”ショットを公開しました。
【写真】中川心の劇的ビフォーアフター
変化が分かるビフォーアフターショット中川さんは「これがこう」とつづり、自身の写真を2枚公開。1枚目はセーラー服姿の中学生時代の卒業アルバム写真、2枚目には衣装に身を包み、マイクを手にした現在のアイドルとしての姿です。歯並びの変化や、引き締まったフェイスラインなどから、努力を重ねてきたことが伝わってきます。
コメントでは「明らかに痩せてるし努力半端ない」「え、昔の写真もめちゃ可愛い！！」「卒アルでこれだけかわいい時点で、原石から光ってたと思うけど、そこからの努力によって磨かれた輝きが眩しい」「元々可愛いですが、更に努力なさったんですね 今が1番可愛いです」「素材のまんまで既に可愛いのわかる」「めちゃくちゃ可愛くなってる！」などの声が寄せられています。
ワンマンライブ開催フルコースは、23日にZepp Shinjukuでワンマンライブを開催予定です。チケットは一般発売中。中川さんのほかにも魅力的なメンバーがそろっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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