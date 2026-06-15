グループ少女時代出身のジェシカが、中国のファンの前で嘔気を催したかのように口元に手を当てるしぐさをして騒動になった件について、「においが原因ではなかった」と誤解を釈明した。

最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ジェシカが中国・上海の虹橋国際空港に到着した際の映像が拡散され、論争となった。問題となった映像には、空港に集まったファンに囲まれて移動していたジェシカが、突然嘔気を催したかのようなしぐさを見せた後、顔をしかめながら手で鼻と口を覆う様子が映っていた。

これを巡り、一部で否定的な憶測が広がると、ジェシカは13日に行った自身のSNSライブ配信を通じて、当時の状況を説明した。

ジェシカは問題となったジェスチャーについて、「決してにおいがしたわけではない」ときっぱり否定した。続けて、「あるファンが前日が誕生日だったと言ったので年齢を尋ねたところ、21歳だと答えた」とし、「あまりにも若かったので、『こんなに若い子がどうして私を知っていて会いに来てくれたんだろう』と思い、とても驚いた」と説明した。

自身の大げさな反応が招いたハプニングだったと認めたジェシカは、「当時は表情管理に失敗し、反応が大きすぎた」と率直に認め、ファンの誤解を解いた。

一方、2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし大きな人気を集めたジェシカは、2014年にグループを脱退した。その後はファッション事業家に転身し、中華圏のオーディション番組などに出演しながら、中国を中心に活発な活動を続けている。