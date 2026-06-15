１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８４．８８ドル（－２．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２３８．８ドル（＋１２４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６７８５．９セント（＋３９７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８４．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１３．５０セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．８６（－０．８９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８４．８８ドル（－２．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２３８．８ドル（＋１２４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６７８５．９セント（＋３９７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８４．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１３．５０セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．８６（－０．８９）
出所：MINKABU PRESS