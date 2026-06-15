・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８４．８８ドル（－２．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２３８．８ドル（＋１２４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６７８５．９セント（＋３９７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８４．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１３．５０セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３６８．８６（－０．８９）

出所：MINKABU PRESS