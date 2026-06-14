3児の母・小倉優子、手作り米粉シフォンケーキ＆ミートローフ披露「ふわふわ感すごい」「デコレーション可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの小倉優子が6月12日、自身のInstagramを更新。手作りの菓子や料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「ヘルシーで真似したい」ふわふわに焼けた米粉シフォンケーキ
小倉は「今週末はお料理部で米粉のシフォンケーキを作ります ふわふわで美味しいレシピができました」と報告し、ふっくらと焼き上げられたシフォンケーキの写真を投稿。型から外して皿に盛り付けられた手作りのシフォンケーキのほか、先月のメニューだったという色鮮やかなミートローフの写真を披露している。
また「お料理が苦手な方も、お菓子作りが初めての方も大歓迎です 『家族がおかわりしてくれた！』 『簡単でびっくり！』 そんなお声をいただけるレシピを毎月ご紹介しています 今月も皆さんと楽しい時間を過ごせることを楽しみにしています」と、自身が主宰するオンラインの料理サロンについてもつづっている。
この投稿には「シフォンケーキの形が本当に綺麗」「ふわふわ感すごい」「ミートローフのデコレーション可愛い」「ヘルシーで真似したい」「美味しくて手軽だから助かる」などとコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「ヘルシーで真似したい」ふわふわに焼けた米粉シフォンケーキ
◆小倉優子、手作りの米粉シフォンケーキ披露
小倉は「今週末はお料理部で米粉のシフォンケーキを作ります ふわふわで美味しいレシピができました」と報告し、ふっくらと焼き上げられたシフォンケーキの写真を投稿。型から外して皿に盛り付けられた手作りのシフォンケーキのほか、先月のメニューだったという色鮮やかなミートローフの写真を披露している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「シフォンケーキの形が本当に綺麗」「ふわふわ感すごい」「ミートローフのデコレーション可愛い」「ヘルシーで真似したい」「美味しくて手軽だから助かる」などとコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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