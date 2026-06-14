ハンギョドンの大きなぬいぐるみや特大サイズのクッション！セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年6月も、セガプライズからキュートな「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！
「ハンギョドン」のグランデぬいぐるみと“めっちゃなが〜い！”クッション、「ハローキティ」のフェイスマスコットも展開されます。
さらに「サンリオキャラクターズ」が大集合した“ぐらもっち”クッションの4種類がラインナップ☆
ハンギョドン グランデぬいぐるみ びっくり！
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約38×40×52cm
種類：全1種（ハンギョドン）
びっくり顔の「ハンギョドン」がグランデで初登場！
ちょこんとお座りする、インパクト満点のぬいぐるみです。
ハローキティ フェイスマスコット ×〇×〇ギャル
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約7×3×6cm
種類：全1種（日焼け、ヒョウ柄、小悪魔、ヘッドホン、キャップ）
トレンドの平成ギャル風の日焼け・ヒョウ柄・小悪魔デザインに、いまどきギャル風のデザインを加えたアソート！
かばんやスマホ、ポーチなど何にでも合うサイズ感です。
ハンギョドン プラチナムザッカめっちゃなが〜い！ クッション
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約100×10×20cm
種類：全1種（ハンギョドン）
めっちゃなが〜い！サイズで「ハンギョドン」をデザインしたクッション。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
首にかけたり、抱きついたり、いろいろな用途で楽しめます☆
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
ソファーやベッドに置いておけば、いつでも、めっちゃなが〜い！「ハンギョドン」が癒やしてくれます。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
「ハンギョドン」推しの方におすすめのプライズです！
サンリオキャラクターズ スーパーギガザッカぐらもっちクッション
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約60×21×60cm
種類：全4種（ピンク、赤、黒、水色）
重力を感じる特大サイズの“もちもちクッション”をコンセプトにした“ぐらもっち”シリーズから「サンリオキャラクターズ」が登場！
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
反面にもとってもキュートなデザインが使用されています。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
60cm四方でふんわりとした柔らかさと、抱きしめた瞬間にしっかり沈み込む重量感を両立し、安心感のある触り心地が特徴。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
リビング、オフィス、ベッドルームなど、どこでもくつろぎ空間を演出してくれます☆
「サンリオキャラクターズ」の魅力溢れる、インパクト大なクッションやぬいぐるみ、マスコット。
2026年6月より、全国のゲームセンターなどに順次登場する「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
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