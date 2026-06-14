ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年6月も、セガプライズからキュートな「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！

「ハンギョドン」のグランデぬいぐるみと“めっちゃなが〜い！”クッション、「ハローキティ」のフェイスマスコットも展開されます。

さらに「サンリオキャラクターズ」が大集合した“ぐらもっち”クッションの4種類がラインナップ☆

ハンギョドン グランデぬいぐるみ びっくり！

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投入時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約38×40×52cm

種類：全1種（ハンギョドン）

びっくり顔の「ハンギョドン」がグランデで初登場！

ちょこんとお座りする、インパクト満点のぬいぐるみです。

ハローキティ フェイスマスコット ×〇×〇ギャル

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投入時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約7×3×6cm

種類：全1種（日焼け、ヒョウ柄、小悪魔、ヘッドホン、キャップ）

トレンドの平成ギャル風の日焼け・ヒョウ柄・小悪魔デザインに、いまどきギャル風のデザインを加えたアソート！

かばんやスマホ、ポーチなど何にでも合うサイズ感です。

ハンギョドン プラチナムザッカめっちゃなが〜い！ クッション

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投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約100×10×20cm

種類：全1種（ハンギョドン）

めっちゃなが〜い！サイズで「ハンギョドン」をデザインしたクッション。

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首にかけたり、抱きついたり、いろいろな用途で楽しめます☆

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ソファーやベッドに置いておけば、いつでも、めっちゃなが〜い！「ハンギョドン」が癒やしてくれます。

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「ハンギョドン」推しの方におすすめのプライズです！

サンリオキャラクターズ スーパーギガザッカぐらもっちクッション

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投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約60×21×60cm

種類：全4種（ピンク、赤、黒、水色）

重力を感じる特大サイズの“もちもちクッション”をコンセプトにした“ぐらもっち”シリーズから「サンリオキャラクターズ」が登場！

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反面にもとってもキュートなデザインが使用されています。

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60cm四方でふんわりとした柔らかさと、抱きしめた瞬間にしっかり沈み込む重量感を両立し、安心感のある触り心地が特徴。

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リビング、オフィス、ベッドルームなど、どこでもくつろぎ空間を演出してくれます☆

「サンリオキャラクターズ」の魅力溢れる、インパクト大なクッションやぬいぐるみ、マスコット。

2026年6月より、全国のゲームセンターなどに順次登場する「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

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