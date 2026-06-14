【せいせき】「京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター」全館リニューアルへ 第一弾エリア着手、概要・イメージ公開
京王SCクリエイションと京王百貨店は、「京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター」（せいせき）のリニューアル工事に着手した。
【画像】京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターのB館2階リニューアルイメージ
「せいせき」は1986年に開業し、40周年を迎えた。リニューアルにあたり、施設全体のコンセプトを「DRAMATIC PARK（ドラマティックパーク）」と定め、日常の中に新たな発見や高揚感を生み出す空間づくりを推進する。また、館として提供する価値を「SEISEKI PREMIUM DAILY（せいせきプレミアムデイリー）」と位置づけ、日常をより豊かに、心地よく彩る施設への進化を目指す。
第一弾の取り組みとしてB館2階の一部エリアを、ニーズに応えたフロア構成へ刷新。新規テナントの導入に加え、共用部デザインや環境演出の見直しを行い、より快適で魅力的な空間づくりを進める。リニューアルオープン時期は2027年1月下旬頃の予定。このほか、段階的に進め、全館リニューアルは、2030年を目処とする。
■B館2階リニューアルについて
工事着手日：2026年6月11日（木）
場所：せいせきB館2階 京王百貨店婦人服、婦人洋品、宝飾売場
※せいせき専門店（一部をのぞく）および京王百貨店化粧品売場は引き続き営業
概要：
・フロアの魅力・館内回遊を促進するため、日常に密着した旬な情報を発信する「コアポイント」を、フロア中心部に新設。
・B館2階京王百貨店婦人服、婦人洋品、宝飾売場を京王百貨店3階〜5階に移転し、本リニューアル対象エリアに菓子やスイーツ等の食品売場を拡充。
リニューアルオープン時期：2027年1月下旬頃（予定）
【画像】京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターのB館2階リニューアルイメージ
「せいせき」は1986年に開業し、40周年を迎えた。リニューアルにあたり、施設全体のコンセプトを「DRAMATIC PARK（ドラマティックパーク）」と定め、日常の中に新たな発見や高揚感を生み出す空間づくりを推進する。また、館として提供する価値を「SEISEKI PREMIUM DAILY（せいせきプレミアムデイリー）」と位置づけ、日常をより豊かに、心地よく彩る施設への進化を目指す。
■B館2階リニューアルについて
工事着手日：2026年6月11日（木）
場所：せいせきB館2階 京王百貨店婦人服、婦人洋品、宝飾売場
※せいせき専門店（一部をのぞく）および京王百貨店化粧品売場は引き続き営業
概要：
・フロアの魅力・館内回遊を促進するため、日常に密着した旬な情報を発信する「コアポイント」を、フロア中心部に新設。
・B館2階京王百貨店婦人服、婦人洋品、宝飾売場を京王百貨店3階〜5階に移転し、本リニューアル対象エリアに菓子やスイーツ等の食品売場を拡充。
リニューアルオープン時期：2027年1月下旬頃（予定）