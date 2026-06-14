女優の山口智子が、１３日深夜放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演。夫で俳優の唐沢寿明との夫婦生活を明かした。

山口と唐沢は「（生活で）全てが真逆」なのだそう。「窓を開けても、彼が起きてきくると『アレルギー物質入ってくんじゃん』って言って、シャっと閉める」といい、「暮らしの中でたいして合ってない」と笑いながら話した。

旅行でも「いろんなところに行ってきたけど、結局彼は部屋から一歩も出ない。ずっとＹｏｕＴｕｂｅを見てる」と告白。これにＭＣの加藤浩次が「（唐沢は）何を見てるの？」と尋ね、「大食いの大会とか見てる」と明かした。

そんな山口と唐沢の出会いは、山口がヒロインを演じたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」。加藤が「朝ドラやって、すぐお付き合いが始まったんですか？」と聞くと、山口は「うーん、直後ぐらい。（それから）『ロンバケ』の前年に結婚しました」と振り返った。

山口が出演したテレビドラマ「ロングバケーション」（フジテレビ系）について、ＹＯＵは「今でも見ちゃう」、島崎和歌子も「社会現象だった」と笑顔。

これに山口本人も「最近、見直して感動してる」という。「今（見ると）本当に面白い。当時はあまりに恥ずかしくて、直視できなかった。（当時のドラマは）不思議なエネルギーで輝いていた」と語った。