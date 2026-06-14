6月13日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。6月14日に阪神競馬場で行われる上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）の予想を公開した。

今年の宝塚記念は、クロワデュノール、メイショウタバル、ダノンデサイル、レガレイラ、ミュージアムマイルといったG1馬に加え、凱旋門賞5着のビザンチンドリームも参戦する豪華メンバーが集結。マイ億君は「どの馬が勝ってもおかしくない」と前置きしたうえで、本命にダノンデサイルを指名した。

予想については「当然悩みに悩んだ結果、消去法で選んだ」と説明。「何度もレースをシミュレーションした中で、最も馬券内に入る確率が高かったのがダノンデサイル。馬券内の可能性が高いので本命に挙げた」と理由を明かした。

対抗にはクロワデュノール

対抗にはクロワデュノールを評価しながらも、「このローテーションはどう考えてもきつい」とコメント。「大阪杯、天皇賞ともに激戦で、どちらも楽なレースではなかった」と不安材料を挙げた。

一方、連覇を狙うメイショウタバルについては、「気持ちよく逃げられる可能性が低い」と展開面を懸念。混戦ムード漂うグランプリレースにおいて、ダノンデサイルを中心視する見解を示した。

動画を見たファンからは、「そろそろ勝っているところみたいです」、「予想は白紙や」、「粗品の宝塚指名馬は割と好走するって情報を見たけど果たして…」、「完全に被って迷子になった」など、さまざまなコメントで盛り上がりを見せた。