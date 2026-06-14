ロジャース・センターの最上段へ運んだのは史上10人目

【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦で14号を放った。この一発をベンチで見届けたブラディミール・ゲレーロJr.内野手の“リアクション”にファンは爆笑。「マジで全員こんな反応になるよね」などと反響を呼んでいる。

衝撃の一発が生まれたのは、1-0の初回2死二塁の好機だった。「5番・三塁」で先発出場した岡本は、相手左腕ウェザーズがカウント2-2から投じた6球目のスライダーを完璧に捉えた。打球速度111.4マイル（約179.3キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度36度を記録した打球は、そのまま本拠地左翼の3階席へと着弾した。

MLB公式X（旧ツイッター）は特大の一撃を速報し、頭を抱えるゲレーロJr.を取り上げて「信じられないといった表情を浮かべています」と伝えた。ブルージェイズ公式Xもその表情を投稿するなど、ゲレーロJr.の反応はまさに“見事”だった。

14年総額5億ドル（約801億円）の契約を結ぶスーパースターが驚くのも納得で、本拠地の「500レベル」と呼ばれる最上段に運んだブルージェイズの選手は、2017年のジョシュ・ドナルドソン以降現れておらず、史上わずか10人だけの快挙だった。

同僚の驚きを隠せない表情に、SNS上の日米ファンも大盛り上がりだ。「マジで全員こんな反応になるよね」「まさに今のうちら全員これじゃん（笑）」「衝撃のあまり言葉を失ってる」「ゲレーロのあの表情は本当に最高！でも無理もないよね、まるでロケットみたいな凄まじい打球だったんだから」「ゲレーロJr.さんいつもナイスリアクション」「ゲレーロかわいすぎでしょ」「めっちゃわかるわー笑」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）