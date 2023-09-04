満天の星空に癒される「大人のプラネタリウム」。BARに寝っ転がり鑑賞シートも！【夏の夜のおでかけ特集2026】
◆満天の星空に癒される「大人のプラネタリウム」。BARに寝っ転がり鑑賞シートも！【夏の夜のおでかけ特集2026】
仕事帰りに、ロマンチックな星空さんぽへでかけてみない？ 寝転がって見上げる贅沢な特等席や、世界の夜空を旅するプログラム、満天の星空が降り注ぐバーなど、忙しい日常でほっとやすらぐ大人のためのプラネタリウムが続々。2026年は夏の熱帯夜や天気を忘れる涼しい空間で、満天のきらめきに包まれるひとときを体験しよう。
◆【有楽町】コニカミノルタプラネタリアTOKYO
仕事帰りにリゾート気分！大人仕様のプラネタリウム
有楽町駅すぐの、2つのドームを備えたプラネタリウム施設。贅沢なリラックス姿勢で鑑賞できる「銀河シート」は、恋人と過ごす特等席としてはもちろん、独立したシングルシートも完備。周囲を気にせず、仕事帰りにひとりでふらりと極上の癒やしタイムに浸ることもできる。星の輝きや宇宙の魅力を詰め込んだカフェやギフトショップも併設。都会の真ん中で、非日常の時間を過ごそう。
夏の夜の楽しみ方は？
蒸し暑い夏の夜は、涼しいドーム内でアロマの香りと満天の星に包まれる「ヒーリングプラネタリウム」へ。世界中の美しい星空をテーマに、その場所をイメージして調香したオリジナルアロマが香る人気のプログラム。心地よい香りと星空のコラボで、日常にいながらリゾートへ小旅行にでかけたような気分に。上映前後は、館内カフェの人気ソフトクリーム「ネビュラソフトクリーム」（680円）をお供に、余韻を楽しんでみて。
DATA
TEL.03-6269-9952
住所／東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町マリオン 9F
営業時間／10:30〜21:15、土日祝10:00〜21:45
※上映スケジュールによって異なる
定休日／なし
※作品入替時は休館
アクセス／JR各線「有楽町駅」、東京メトロ「有楽町駅」D7出口より徒歩3分、東京メトロ各線「銀座駅」C4出口より徒歩1分、都営地下鉄「日比谷駅」A0出口から直結
料金／プラネタリウム作品 銀河シート（ペア4,200円?／1シート、シングル2,100円?）、一般シート（中学生以上1,600円?、4歳以上1,000円?）
ヒーリングプラネタリウム作品 銀河シート（ペア4,800円?／1シート、シングル2,400円?）、一般シート（小学生以上1,900円?）
◆【渋谷】コスモプラネタリウム渋谷
ひとりでふらっと気軽に行ける、コスパ抜群の星空空間
渋谷駅から徒歩5分の渋谷区文化総合センター大和田の中にある「コスモプラネタリウム渋谷」。館内では、自然な星空を追求した最新鋭の投影機が、肉眼では見えない26万個超のきらめきを映し出す。さらに、星々の神秘を個性豊かな解説員による「生解説」が付くのもここならではのポイント。流星群や惑星の接近、満月などに合わせて、特別プログラムやイベントも開催しているから何度行っても楽しめそう。
夏の夜の楽しみ方は？
投影機は自然な星空を追求して作られた光学式プラネタリウム「ジェミニスター3」を設置。さらに最新のデジタルプラネタリウムにより宇宙旅行をしているような感覚で、太陽系の天体や銀河系の星を楽しむことができる。おすすめは、仕事帰りにふらりと立ち寄れる平日の19時の回。コスモプラネタリウムオリジナルの生解説番組やヒーリング番組など、内容は随時変わっていくので、公式HPでラインナップをチェックしてからでかけてみて。
DATA
TEL.03-3464-2131
住所／東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田12F
営業時間／12:00〜20:00（土日祝10:00〜）
定休日／月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始
※臨時休館の場合あり
アクセス／JR各線「渋谷駅」から徒歩5分
料金／大人800円、こども400円
◆【白金】プラネタリウムBAR
都内でかなえるロマンティックな夏の思い出に
白金にある、アルコールと一緒に星空を楽しめるプラネタリウムバー。プラネタリウムクリエーター大平貴之氏製作の小型高性能プラネタリウム「MEGASTER ZERO Platinum」によって、世界でもトップクラスの500万個の星がドーム型の天井だけでなく、店内全体にも星空が広がる。バーのため上映時間に縛られることなく、仕事で遅くなった日や、2軒目として立ち寄れるなど、使い勝手抜群。
夏の夜の楽しみ方は？
いつもと違う夜を過ごすなら、都内のアルコール片手に星空鑑賞を。半個室風のソファ席なら、プライベートな空間で満天の星を満喫できる。星座をイメージした「12星座カクテル」（各1,320円）や、惑星をイメージしたバブルが弾ける「プラネットカクテル」（1,430円）で乾杯すれば、より気分もアップ。誕生日の星空を再現できるアニバーサリープラン（1人3,410円）をサプライズに選ぶのも素敵。
DATA
TEL.03-3440-2595
住所／東京都港区白金台4-9-23 ツツイ白金台ビル5F
営業時間／平日18:00?26:00、土17:00?26:00 、日・祝17:00?24:00
定休日／不定休
アクセス／東京メトロ・都営線「白金台駅」より徒歩3分
料金／チャージ1,100円、ドリンク1,100円〜、フード880円〜
◆
仕事帰りに、ロマンチックな星空さんぽへでかけてみない？ 寝転がって見上げる贅沢な特等席や、世界の夜空を旅するプログラム、満天の星空が降り注ぐバーなど、忙しい日常でほっとやすらぐ大人のためのプラネタリウムが続々。2026年は夏の熱帯夜や天気を忘れる涼しい空間で、満天のきらめきに包まれるひとときを体験しよう。
仕事帰りにリゾート気分！大人仕様のプラネタリウム
有楽町駅すぐの、2つのドームを備えたプラネタリウム施設。贅沢なリラックス姿勢で鑑賞できる「銀河シート」は、恋人と過ごす特等席としてはもちろん、独立したシングルシートも完備。周囲を気にせず、仕事帰りにひとりでふらりと極上の癒やしタイムに浸ることもできる。星の輝きや宇宙の魅力を詰め込んだカフェやギフトショップも併設。都会の真ん中で、非日常の時間を過ごそう。
夏の夜の楽しみ方は？
蒸し暑い夏の夜は、涼しいドーム内でアロマの香りと満天の星に包まれる「ヒーリングプラネタリウム」へ。世界中の美しい星空をテーマに、その場所をイメージして調香したオリジナルアロマが香る人気のプログラム。心地よい香りと星空のコラボで、日常にいながらリゾートへ小旅行にでかけたような気分に。上映前後は、館内カフェの人気ソフトクリーム「ネビュラソフトクリーム」（680円）をお供に、余韻を楽しんでみて。
DATA
TEL.03-6269-9952
住所／東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町マリオン 9F
営業時間／10:30〜21:15、土日祝10:00〜21:45
※上映スケジュールによって異なる
定休日／なし
※作品入替時は休館
アクセス／JR各線「有楽町駅」、東京メトロ「有楽町駅」D7出口より徒歩3分、東京メトロ各線「銀座駅」C4出口より徒歩1分、都営地下鉄「日比谷駅」A0出口から直結
料金／プラネタリウム作品 銀河シート（ペア4,200円?／1シート、シングル2,100円?）、一般シート（中学生以上1,600円?、4歳以上1,000円?）
ヒーリングプラネタリウム作品 銀河シート（ペア4,800円?／1シート、シングル2,400円?）、一般シート（小学生以上1,900円?）
◆【渋谷】コスモプラネタリウム渋谷
ひとりでふらっと気軽に行ける、コスパ抜群の星空空間
渋谷駅から徒歩5分の渋谷区文化総合センター大和田の中にある「コスモプラネタリウム渋谷」。館内では、自然な星空を追求した最新鋭の投影機が、肉眼では見えない26万個超のきらめきを映し出す。さらに、星々の神秘を個性豊かな解説員による「生解説」が付くのもここならではのポイント。流星群や惑星の接近、満月などに合わせて、特別プログラムやイベントも開催しているから何度行っても楽しめそう。
夏の夜の楽しみ方は？
投影機は自然な星空を追求して作られた光学式プラネタリウム「ジェミニスター3」を設置。さらに最新のデジタルプラネタリウムにより宇宙旅行をしているような感覚で、太陽系の天体や銀河系の星を楽しむことができる。おすすめは、仕事帰りにふらりと立ち寄れる平日の19時の回。コスモプラネタリウムオリジナルの生解説番組やヒーリング番組など、内容は随時変わっていくので、公式HPでラインナップをチェックしてからでかけてみて。
DATA
TEL.03-3464-2131
住所／東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田12F
営業時間／12:00〜20:00（土日祝10:00〜）
定休日／月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始
※臨時休館の場合あり
アクセス／JR各線「渋谷駅」から徒歩5分
料金／大人800円、こども400円
◆【白金】プラネタリウムBAR
都内でかなえるロマンティックな夏の思い出に
白金にある、アルコールと一緒に星空を楽しめるプラネタリウムバー。プラネタリウムクリエーター大平貴之氏製作の小型高性能プラネタリウム「MEGASTER ZERO Platinum」によって、世界でもトップクラスの500万個の星がドーム型の天井だけでなく、店内全体にも星空が広がる。バーのため上映時間に縛られることなく、仕事で遅くなった日や、2軒目として立ち寄れるなど、使い勝手抜群。
夏の夜の楽しみ方は？
いつもと違う夜を過ごすなら、都内のアルコール片手に星空鑑賞を。半個室風のソファ席なら、プライベートな空間で満天の星を満喫できる。星座をイメージした「12星座カクテル」（各1,320円）や、惑星をイメージしたバブルが弾ける「プラネットカクテル」（1,430円）で乾杯すれば、より気分もアップ。誕生日の星空を再現できるアニバーサリープラン（1人3,410円）をサプライズに選ぶのも素敵。
DATA
TEL.03-3440-2595
住所／東京都港区白金台4-9-23 ツツイ白金台ビル5F
営業時間／平日18:00?26:00、土17:00?26:00 、日・祝17:00?24:00
定休日／不定休
アクセス／東京メトロ・都営線「白金台駅」より徒歩3分
料金／チャージ1,100円、ドリンク1,100円〜、フード880円〜
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