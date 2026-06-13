グラビアアイドルの星野琴が、6月9日発売の週刊SPA!6月16日号の人気企画「グラビアン魂」に登場しました。



【写真】オトナ女性の魅力がダダ漏れの星野琴さん

攻めた内容のイメージDVDが人気の星野さん。グラビアン魂では、あえて顔や体をしっかり見せるために「普通に」撮る形になりました。カメラマンを担当したのは、ヒップホップグループ・スチャダラパーのメンバーで、多方面で活躍するANI。美脚を強調したショットやマシュマロがはみ出しそうな姿など、匂い立つようなオトナの魅力を引き出しています。（撮影／ANI（スチャダラパー） ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子 撮影サポート／スギゾー）



星野さんはインスタグラムで「週刊SPA!「グラビアン魂」に掲載していただいています まさか自分がグラビアン魂に載せていただける日が来るなんて とっても嬉しいのでオフショットたくさん載せる ぜひ誌面でチェックしてください〜感想待ってます♡」と掲載を報告。喜びのコメントとともにオフショットを公開しています。ファンからは「琴ちゃんの瞳もだけど、口もきゅーとだなってことに気付いた！」「色気があって素敵だよ」のコメントが寄せられています。



同誌ではほかにも、元NMB48の和田海佑さん、ミスSPA! 2025グランプリの空見みあさんが誌面を彩っています。



【星野琴さんプロフィール】

ほしのこと 24歳 2001年10月23日生まれ 愛知県出身 T161・B92（H）W65H90 歯科助手勤務を経て、2024年にグラビアDVDデビュー。圧倒的なスタイルでヒットを連発するなど活躍。5月にラウンドガールユニット「Krush GIRLS2026」のメンバーにも抜擢。最新DVD「琴線にふれて」（スパイスビジュアル）が発売中。最新情報は、公式X（@sweet_koto3）、公式Instagram（@sweet_koto3）