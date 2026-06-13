J２・J３EAST-AがJ１EASTにPK戦勝ち！ 36歳守護神が活躍「最後も思い切り、楽しんで勝ち切りたい」
最後はPK戦で競り勝った。
６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。準決勝でJ１EASTとJ２・J３EAST-Aが対戦。０−０で迎えたPK戦は、１人目から“サドンデス”の特別ルールで、これをJ２・J３EAST-Aが２−１で制した。
試合後のフラッシュインタビューに、何度も好守を見せたGK上福元直人（湘南ベルマーレ）が対応。「本当にみんなで、ギリギリのところで粘り強く戦った結果、PKという形までもっていけた」と振り返る。
J１チームを下し、ファイナルに駒を進めた。
「今日一日、こんな機会はなかなかないので、存分に楽しもうと思って。みんなそういう思いでまとまれた結果、勝つことができた」
36歳の守護神は「最後、もう１試合、ありますけど、どんどん（チームは）まとまりが出てきているので、一致団結して、最後も思い切り楽しんで勝ち切りたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。準決勝でJ１EASTとJ２・J３EAST-Aが対戦。０−０で迎えたPK戦は、１人目から“サドンデス”の特別ルールで、これをJ２・J３EAST-Aが２−１で制した。
試合後のフラッシュインタビューに、何度も好守を見せたGK上福元直人（湘南ベルマーレ）が対応。「本当にみんなで、ギリギリのところで粘り強く戦った結果、PKという形までもっていけた」と振り返る。
J１チームを下し、ファイナルに駒を進めた。
「今日一日、こんな機会はなかなかないので、存分に楽しもうと思って。みんなそういう思いでまとまれた結果、勝つことができた」
36歳の守護神は「最後、もう１試合、ありますけど、どんどん（チームは）まとまりが出てきているので、一致団結して、最後も思い切り楽しんで勝ち切りたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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