歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちから送られてきた画像を公開しました。

【写真を見る】【 市川團十郎 】 長女の麗禾さんと長男の勸玄さんから送られてきた写真を公開「しばらく会えてないので、会いたいです。」



團十郎さんは、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが、仲良くポーズを取り2人の影を撮影した画像を投稿。



他にも、散歩中の勸玄さんの後ろ姿と、芝生の上に寝転ぶ様子を撮影した画像も投稿しました。團十郎さんは、「二人から送られてきました」「お散歩したみたいです。」と綴ると、「しばらく会えてないので、会いたいです。」と心境を明かしました。團十郎さんは今月2日から開幕した六月博多座大歌舞伎の巡業中で、この日は中日。麗禾さんと勸玄さんにはもう少しで会えそうです。



この投稿を見た人からは、「ほっこりする影ですね」「会いたくなりますね」「芝生に寝転ぶのはパパ譲りですね♥お二人が仲良くしていてパパは安心なのでは」などの反響がありました。

【担当：芸能情報ステーション】