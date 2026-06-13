「完璧にフィットする」なんと！日本代表主力、３年前に移籍破談のビッグクラブ行きに現実味！「加入に近づいていた」
日本代表の鎌田大地は、クリスタル・パレスとの契約が今月で満了となる。フリーでの退団が見込まれ、新天地をめぐる報道は後を絶たない。
うわさになっているクラブのひとつが、イタリアの名門ミランだ。フランクフルト時代からの恩師オリバー・グラスナーが新監督候補と騒がれている。実現すれば、“愛弟子”の鎌田とミラノの地で再会する可能性は十分考えられるだろう。
ミラン専門サイト『Pianeta Milan』は、「国際経験が豊富で戦術的に柔軟な選手であり、ミランの新たな戦いかたに完璧にフィットする要素だ。その新たな道を託されるのは、近年カマダを指導してきたグラスナーとなるかもしれない」と報じている。
「ミランにとって、フリーでのカマダ獲得は、様々な点で戦略的な補強となる。経営的には移籍金がないことで予算をほかに向けることが可能だ。同時に高い経済的価値を持つ資産となり得る。
「純粋な技術的観点では、中盤と前線をつなぐ理想的な役割をこなせるだろう。中央のトップ下としても、攻撃的なインサイドハーフとしても、カマダは戦術的知性と飛び出しのタイミング、プレービジョンをあわせ持つ。今季のミランにしばしば欠けていたものだ」
鎌田はフランクフルトを退団した2023年の夏、ミラン移籍に迫った。だが、技術部門の責任者だったパオロ・マルディーニとフレデリック・マッサーラが解任され、交渉がとん挫。行き場を失った鎌田は最終的にラツィオと契約したが、１年で退団し、グラスナーの誘いでパレスに向かった。
Pianeta Milanも「興味深いのは、カマダが2023年夏にもやはりフリーでミラン加入に近づいていたことだ。しかし、当時はマルディーニとマッサーラの解任で取引が破談となり、選手はラツィオに移籍した」と振り返っている。
『Gazzetta dello Sport』紙は、グラスナーがミランでの指揮に前向きと報じている。鎌田が３シーズンぶりにセリエAに復帰することはあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
うわさになっているクラブのひとつが、イタリアの名門ミランだ。フランクフルト時代からの恩師オリバー・グラスナーが新監督候補と騒がれている。実現すれば、“愛弟子”の鎌田とミラノの地で再会する可能性は十分考えられるだろう。
ミラン専門サイト『Pianeta Milan』は、「国際経験が豊富で戦術的に柔軟な選手であり、ミランの新たな戦いかたに完璧にフィットする要素だ。その新たな道を託されるのは、近年カマダを指導してきたグラスナーとなるかもしれない」と報じている。
「純粋な技術的観点では、中盤と前線をつなぐ理想的な役割をこなせるだろう。中央のトップ下としても、攻撃的なインサイドハーフとしても、カマダは戦術的知性と飛び出しのタイミング、プレービジョンをあわせ持つ。今季のミランにしばしば欠けていたものだ」
鎌田はフランクフルトを退団した2023年の夏、ミラン移籍に迫った。だが、技術部門の責任者だったパオロ・マルディーニとフレデリック・マッサーラが解任され、交渉がとん挫。行き場を失った鎌田は最終的にラツィオと契約したが、１年で退団し、グラスナーの誘いでパレスに向かった。
Pianeta Milanも「興味深いのは、カマダが2023年夏にもやはりフリーでミラン加入に近づいていたことだ。しかし、当時はマルディーニとマッサーラの解任で取引が破談となり、選手はラツィオに移籍した」と振り返っている。
『Gazzetta dello Sport』紙は、グラスナーがミランでの指揮に前向きと報じている。鎌田が３シーズンぶりにセリエAに復帰することはあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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