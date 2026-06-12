主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 264( 264)
TOPIX先物 9月限 294( 294)
日経225ミニ 9月限 823( 823)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1969( 0)
日経225ミニ 9月限 2014( 2014)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 198( 172)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2761( 1267)
12月限 13( 11)
TOPIX先物 9月限 527( 463)
日経225ミニ 7月限 12115( 5901)
8月限 144( 28)
9月限 89407( 40867)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1531( 783)
12月限 5( 3)
日経225ミニ 7月限 7814( 3912)
8月限 107( 59)
9月限 61396( 32610)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 563( 563)
8月限 54( 54)
9月限 5766( 5766)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1129( 1129)
日経225ミニ 7月限 808( 808)
8月限 13( 13)
9月限 21994( 21994)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 264( 264)
TOPIX先物 9月限 294( 294)
日経225ミニ 9月限 823( 823)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1969( 0)
日経225ミニ 9月限 2014( 2014)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 198( 172)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2761( 1267)
12月限 13( 11)
TOPIX先物 9月限 527( 463)
日経225ミニ 7月限 12115( 5901)
8月限 144( 28)
9月限 89407( 40867)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1531( 783)
12月限 5( 3)
日経225ミニ 7月限 7814( 3912)
8月限 107( 59)
9月限 61396( 32610)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 563( 563)
8月限 54( 54)
9月限 5766( 5766)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1129( 1129)
日経225ミニ 7月限 808( 808)
8月限 13( 13)
9月限 21994( 21994)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース