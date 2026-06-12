　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 264(　　 264)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 294(　　 294)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 823(　　 823)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1969(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2014(　　2014)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 198(　　 172)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2761(　　1267)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 527(　　 463)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 12115(　　5901)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 144(　　　28)
　　　　　 　 　 9月限　　　 89407(　 40867)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1531(　　 783)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 3)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7814(　　3912)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 107(　　　59)
　　　　　 　 　 9月限　　　 61396(　 32610)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 563(　　 563)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5766(　　5766)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1129(　　1129)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 808(　　 808)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 21994(　 21994)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース