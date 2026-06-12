「日経225オプション」7月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 185( 185)
ゴールドマン証券 100( 100)
JPモルガン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 6( 4)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
HSBC証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯6万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
HSBC証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
Jトラストグローバル 8( 8)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ゴールドマン証券 11( 11)
SBI証券 14( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 185( 185)
ゴールドマン証券 100( 100)
JPモルガン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 6( 4)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
HSBC証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
HSBC証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
Jトラストグローバル 8( 8)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ゴールドマン証券 11( 11)
SBI証券 14( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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