双子出産の中川翔子「私の小さい頃そっくり」双子弟のソロショット公開「お目目が本当にクリクリ」「ママ譲りの可愛さですね」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】歌手でタレントの中川翔子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳双子出産タレント「瞳に吸い込まれそう」ママそっくりな双子弟
中川は「私の小さい頃そっくり」とコメントを添え、双子の息子のうち弟のソロショットを公開。寝ころんだ弟はカメラをじっと見つめており、鼻と口にはキウイのスタンプが押されているが、目元には母親譲りの大きな瞳が輝いている。
この投稿に、ファンからは「お目目が本当にクリクリ」「頭にアンテナいっぱい立ってて可愛い」「綺麗な顔立ち」「ママ譲りの可愛さですね」「ベビーなのにオーラがある」「瞳に吸い込まれそう」「表情がもう完成されとるんよ」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「瞳に吸い込まれそう」ママそっくりな双子弟
◆中川翔子、幼少期の自分にそっくりな次男の姿披露
中川は「私の小さい頃そっくり」とコメントを添え、双子の息子のうち弟のソロショットを公開。寝ころんだ弟はカメラをじっと見つめており、鼻と口にはキウイのスタンプが押されているが、目元には母親譲りの大きな瞳が輝いている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お目目が本当にクリクリ」「頭にアンテナいっぱい立ってて可愛い」「綺麗な顔立ち」「ママ譲りの可愛さですね」「ベビーなのにオーラがある」「瞳に吸い込まれそう」「表情がもう完成されとるんよ」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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