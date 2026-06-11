「めっちゃ痩せてる」広瀬アリス、鎖骨際立つ肩出しドレス姿！ 「アスリートみたいに美しい形」
俳優の広瀬アリスさんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。肩を出したドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】広瀬アリスの鎖骨際立つ肩出しドレス姿
ファンからは「鎖骨がお綺麗だこと〜」「アスリートみたいに美しい形」「肩幅バズライトイヤー」「顔が小さいからや！」などの声が。また「ちょっと痩せたか？」「めっちゃ痩せてる」「ちょっと心配」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】広瀬アリスの鎖骨際立つ肩出しドレス姿
「LAでもナイス肩幅〜」広瀬さんは「LAでもナイス肩幅〜」とつづり、1枚の写真を投稿。オフショルダーのドレスを着用しています。大胆に見せたデコルテのラインがとても美しいです。セルフィーならではの手ぶれから、広瀬さんらしいおちゃめさを感じます。
映画『トイ・ストーリー5』のワールドプレミアに出席同日、映画『トイ・ストーリー5』の新キャラクター「リリーパッド」の日本版声優を務めることが発表された広瀬さん。また、アメリカ・ロサンゼルスで行われた同作のワールドプレミアに出席しました。ディズニー・スタジオ（アニメーション）の公式Xアカウントでは、現地での広瀬さんの様子を写真や動画で公開しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)