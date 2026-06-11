【スシロー：「ゼンレスゾーンゼロ」コラボ】 6月24日より実施予定

あきんどスシローは、HoYoverseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを6月24日より実施する。

「ゼンレスゾーンゼロ」初の外食業界とのコラボレーションがスシローにて開催。今回は「スシロー新エリー都店へようこそ！」をテーマに、コラボ限定のピックやステッカー、レーザーチケット、ミニフィギュアをラインナップする。

また、一部の店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」を楽しめるほか、スシロー 難波アムザ店（大阪府）とスシロー 秋葉原中央通り店（東京都）ではスペシャルコラボ店舗を展開する。なお、各店舗の販売状況や価格は、アプリ・ホームページにて確認できる。

コラボ限定ピック付き商品

「ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび」価格：260円～（手配総数23.4万枚分が完売次第終了）

「ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝」価格：260円～（手配総数22.5万枚分が完売次第終了）

「ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ」価格：260円～（手配総数27万枚分が完売次第終了）

コラボ限定ピック（全10種・ランダム提供）

コラボ限定レーザーチケット付き商品

「ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻」価格：400円～（手配総数22.5万枚分が完売次第終了）

コラボ限定レーザーチケット（全5種・ランダム提供）

コラボ限定ステッカー付き商品

「ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ」価格：360円～（手配総数19.8万枚分が完売次第終了）

「ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ」価格：360円～（手配総数22.5万枚分が完売次第終了）

コラボ限定ステッカー（全9種・ランダム提供）

コラボ限定ミニフィギュア付き商品

「ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク」価格：1,400円～（手配総数15.3万個分が完売次第終了）

コラボ限定ミニフィギュア（全5種・ランダム提供）

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