【ダークオークション Nintendo Switch 2 Edition】 6月11日 発売 価格： パッケージ版 6,040円 ダウンロード版 5,050円 プレイ人数：1人

イザナギゲームズとグッドスマイルカンパニーは、ミステリーアドベンチャー「ダークオークション Nintendo Switch 2 Edition」を本日6月11日に発売する。価格はパッケージ版が6,040円、ダウンロード版が5,050円。

「ダークオークション」は、「アナザーコード」や「ウィッシュルーム」でも知られる鈴木理香氏が原作・シナリオを、マンガ「GANGSTA.」も手掛けるコースケ氏がキャラクターデザインを担当するミステリーアドベンチャーゲーム。音楽は「モンスターハンター」シリーズでも知られる小見山優子氏、女神転生シリーズも手掛ける増子津可燦氏が担当しており、プレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam版がすでに発売されており、今回Switch2 Editionが発売となる。

Switch2 Editionでは、解像度やフレームレートが向上。読み込み速度も高速化し、より快適でなめらかなゲーム体験を楽しめる。すでにSwitch版ソフトを持っている人は「アップグレードパス」のみの購入でSwitch2 Editionを遊べる。「アップグレードパス」の価格は100円。

「ダークオークション」ゲーム概要

【STORY】

1981年、欧州某国。

幼い頃、母親に捨てられた記憶を抱えた18才のノアは、「独裁者X」に関わる品を集めることに夢中な売れない小説家の父親レオナルドとふたりで暮らしている。

父親に妙な収集をやめてほしいと思うノアだったが、レオナルドはどんなに金に困っても、決してそれをやめようとしない。

ある日、そんなレオナルドにオークションの招待状が届き、レオナルドはノアの反対を押し切り、戻ってきたら全てを話すという約束の言葉を残して、会場の古城へと向かう。

予定の日になっても帰らず連絡の取れない父親を古城まで迎えにいくノアだったが、そこでノアはある衝撃的な光景を目の当たりにする。

やがてオークションの参加者たちと共に古城に閉じ込められたノアは、オークショニアの誘いにのり、この奇妙なオークションへと参加することになる。

CV（キャラクターボイス）

ノア：河西健吾

レオナルド：小山力也

エドガー：浪川大輔

クリストフ：島粼信長

オットー：武内駿輔

カルラ：内田真礼

ロレーヌ：石川由依

ヘル：石田彰

オークショニア：速水奨

（敬称略）

【ダークオークション】

発売日

1月29日（PS5、Nintendo Switch、Steam）

6月11日（Nintendo Switch 2）

ジャンル：ミステリーアドベンチャー

原作・シナリオ：鈴木理香（アナザーコード、ウィッシュルーム）

キャラクターデザイン：コースケ（GANGSTA.）

音楽：小見山優子（モンスターハンターシリーズ）、増子津可燦（女神転生シリーズ）

ディレクション兼プロデュース：梅田慎介（IzanagiGames）

音声対応予定言語：日本語

字幕対応予定言語：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）

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