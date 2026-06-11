【Mobi Fold】 7月2日 発売予定 価格：14,850円

ロジクールは、新型ワイヤレスモバイルマウス「Mobi Fold」を7月2日に発売する。ロジクールオンラインストア価格は14,850円。

本製品は、ロジクール初の折りたたみ可能なモバイルマウス。折りたたみ時の厚さは約21mmで、ポケットにも収まる高い携帯性を備えているほか、複数のデバイスを簡単に切り替え可能な「Easy-Switch」といった機能性も保っている。また「アダプティブタッチスクロール」によって、滑らかで直感的なスクロール操作を実現した。

バッテリーは1分間の充電で約22時間使用できる急速充電に対応しており、フル充電時は最長30日間も使用可能。また、最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性に加えて、汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を使用しており、日々の持ち運びも安心の設計となっている。

接続は独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」およびBluetoothに対応。カラーはグラファイト、オフホワイト、ライラックの3色で、ライラックのみロジクールオンラインストア限定の販売となる。

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