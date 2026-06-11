ドル円、１６０円台での底堅い値動き 米ＣＰＩへの反応限定的＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台での底堅い値動きを維持し、１６０．５０円近辺まで上昇。この日発表の５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でコア指数が前月比で予想を下回ったことから、若干ドル安の反応が見られ、ドル円も値を落とす場面が見られたものの、１６０円台はしっかりと維持した。



５月の米ＣＰＩは、総合指数がイラン紛争によるエネルギー価格上昇を背景に３年超ぶりの高い伸びとなり、賃金上昇率を上回ったが、食品とエネルギーを除くコア指数は前月比で予想を下回る伸びに留まった。



ＦＲＢは今回の結果に対して、多少居心地の悪さを感じるとの指摘が出ていたものの、今回の５月分がこのインフレ局面のピークになる可能性が高いとの見方も出ている。根拠として、米国内のガソリン価格が５月２０日のピークから約９％下落していることを挙げ、コスト上昇圧力は徐々に和らぎつつあるという。



ロンドン時間に日銀の植田総裁が肝嚢胞感染症の治療で入院したと伝わった。今月の決定会合は欠席する意向。市場の利上げ見通しに変化はなく、短期金融市場ではほぼ１００％で利上げが織り込まれている。



ユーロドルは様子見の雰囲気が強まり、１．１５ドル台での推移が続いた。一方、ユーロ円も１８５円台半ばでの推移。全体的に次の手掛かりを探しており、様子見の雰囲気が強い。



ユーロに関しては明日のＥＣＢ理事会が注目される。利上げ再開が確実視されている。ただ、ＥＣＢのより大きな課題は、決定そのものよりも今後の金利動向にある可能性が高いとの指摘も出ている。短期金融市場では、年末までに３回近く利上げすることを織り込んでいるが、これは経済状況を考えると、やや野心的に見えるという。



このような顕著な引き締めが実現すれば、欧州のすでに脆弱な成長に著しく重石がのしかかるリスクがあると述べている。



ポンドドルは一時１．３４ドル台に上昇していたものの、１．３３ドル台に伸び悩む展開。一方、ポンド円も２１５円台に上昇後、２１４円台に伸び悩んでいる。



来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）について、エコノミストからは、７対２で政策金利を据え置く可能性が高いとの見方が示されている。チーフエコノミストのピル委員、グリーン委員が、最近の発言から見てタカ派姿勢を維持しており、来週の会合で利上げに投票する可能性があるという。



ただし、大多数の委員は据え置きを支持するとみられ、短期金融市場では据え置くの確率を８８％で織り込んでいる。今回の注目点は政策金利そのものよりも、「利上げを主張する委員が何人いるか」にある。もし、実際にピル委員とグリーン委員の２人が利上げ票を投じれば、市場に対して英中銀内には依然としてインフレ警戒派が存在するとのシグナルとなり、年後半の利下げ期待を後退させる可能性はある。



一方、利上げ票が１票以下に留まれば、利上げよりも景気への配慮を重視し始めているとの受け止めにつながる可能性がある。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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