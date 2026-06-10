１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学で試験を終え、花束を抱えて記念撮影する受験生。（北京＝新華社記者／劉金海）

【新華社北京6月10日】中国で10日、全国統一大学入試「高考」が終了した。

１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学を後にする受験生たち。（北京＝新華社記者／劉金海）

１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学を後にする受験生たち。（北京＝新華社記者／劉金海）

１０日、試験会場の嘉積中学（海南省瓊海市）で、保護者と記念撮影する受験生（左）。（瓊海＝新華社配信／蒙鍾徳）

１０日、試験会場の北京交通大学付属中学で、家族と記念撮影する受験生（左から２人目）。（北京＝新華社記者／魏翔）

１０日、試験会場の北京交通大学付属中学を後にする受験生（中央）。（北京＝新華社記者／魏翔）

１０日、家族や友人らと試験会場の北京交通大学付属中学を後にする受験生（手前）。（北京＝新華社記者／魏翔）

１０日、家族らと試験会場の北京交通大学付属中学を後にする受験生（右）。（北京＝新華社記者／魏翔）

１０日、試験会場の楽清中学（浙江省楽清市）で花束を抱えて記念撮影する受験生。（楽清＝新華社配信／蔡寛元）