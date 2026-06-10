＜千葉と神奈川を駆け巡る！日帰りはとバスツアー！＞

天然ハチミツを使った絶品スイーツや海鮮浜焼き食べ放題、

東京湾横断クルーズまでお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

小沢真珠

一ノ瀬颯

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

房総半島×三浦半島横断ツアー！海鮮浜焼き食べ放題と東京湾フェリー

[料金]

大人：11,980円〜12,980円・子ども：9,980円〜10,980円（6歳以上12歳未満）

【訪れた場所】

●はちみつとミードのはちみつ工房（千葉県君津市）

営業時間／9:30〜17:00 ※営業カレンダーをご確認ください

・ハニーソフトクリーム

レギュラーコーン 480円／カップ 480円／ワッフルコーン 500円

・ハニーチョコソフトクリーム

レギュラーコーン 480円／カップ 480円／ワッフルコーン 500円

・はちみつレモン（500ml) 940円

・はちみつ白桃（500ml) 980円

・はちみつ巨峰（500ml) 940円

・はちみつキャラメルポップコーン 640円

・みつとろクリームパン 420円

・はちみつチーズケーキジェラート 500円

・クラフトミード （330ml） 880円

・巣蜜入り蜂蜜（140g） 1,780円

・百花蜂蜜 300g 1,800円／100g 650円

・そば蜂蜜 300g 2,300円／100g 800円

・ピュアミードプレーン（375ml） 2,280円

・ハニーバターチキンカレー 680円

・とろなまチョコ蜂蜜バウムクーヘン大 2,480円

●海鮮浜焼き小屋 まるはま（千葉県富津市）

営業時間／平日11:00〜15:00(LO)受付120組にて終了

土日祝10:00〜16:00(LO)受付150組にて終了

※お席のご予約は承っておりません。

※受付は平日9:30〜、土日祝日9:00〜

定休日／木曜（祝日の場合は営業）

[料金]※制限時間90分

大人（中学生以上）：4,950円／小学生：3,300／6歳以下：550円

●ザ・フィッシュ （千葉県富津市）

営業時間／9:00〜18:00

[バウムクーヘン工房 見波亭]

営業時間／9:30〜18:00（土日祝は9:00〜）

・濃厚焦がしチーズバウム 432円

・のこぎり山バウムクーヘン 1,404円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞

人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』

泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】

北斗晶

佐々木健介

【今回ご紹介した施設】

■市川別館 晴観荘（群馬県渋川市伊香保町）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 11,050円〜

※スタンダード会席プランの場合

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合があります

【今回訪れた施設】

■ヴィラージュ伊豆高原（静岡県伊東市）

・夕食ビュッフェ付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 13,900円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合があります

【紹介した商品】

・あおさなのさせんべい（12枚） 750円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

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＜クイズ！これって１０年前より増えてんの？減ってんの？＞

身近なものや流行など、時代が激変する今、

１０年前よりその数が増えたのか？減ったのか？を当てるクイズ。