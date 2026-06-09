この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】今後発売するものをご紹介！6/9更新！」と題した動画を公開した。

大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の新作グッズが、6月～7月にかけて続々登場。その最新情報が一気にチェックできる内容となっている。

中でも注目は、暗闇で光る「蓄光フィギュア」（全5種）。さらに、予約困難レベルで話題となっている「ミャクミャク文具缶BOOK」も登場し、すでに争奪戦の気配が漂っている。

加えて、「CRAFTHOLIC」とのコラボシリーズや、カラフルなキーホルダー、実用性の高い文具アイテムなど、“かわいいだけじゃない”ラインナップも充実。

そして見逃せないのが、過去に即完売した「桜Ver」グッズの再登場。タイミングを逃すと手に入らない可能性もありそうだ。

まだ発売前のアイテムも多く、“今から狙えるチャンス”が残されている今回のラインナップ。

どのグッズが来るのか、どれを狙うべきか--
気になる人は、動画で最新情報をチェックしておきたい。

人気アイテムは早期完売の可能性大。出遅れる前に要チェック。

YouTubeの動画内容

00:00

暗闇で光る全5種の蓄光フィギュア
01:05

話題を集めるミャクミャク文具缶BOOK
03:43

推しカラー全6種の立体キーホルダー＆マスコット
06:23

三菱鉛筆コラボのジェットストリーム＆クルトガ
08:03

過去に早期完売した桜Verのぬいぐるみ

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