【ミャクミャク速報】文具缶や推しカラーマスコットなど6月発売の新作グッズを一挙紹介！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】今後発売するものをご紹介！6/9更新！」と題した動画を公開した。
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の新作グッズが、6月～7月にかけて続々登場。その最新情報が一気にチェックできる内容となっている。
中でも注目は、暗闇で光る「蓄光フィギュア」（全5種）。さらに、予約困難レベルで話題となっている「ミャクミャク文具缶BOOK」も登場し、すでに争奪戦の気配が漂っている。
加えて、「CRAFTHOLIC」とのコラボシリーズや、カラフルなキーホルダー、実用性の高い文具アイテムなど、“かわいいだけじゃない”ラインナップも充実。
そして見逃せないのが、過去に即完売した「桜Ver」グッズの再登場。タイミングを逃すと手に入らない可能性もありそうだ。
まだ発売前のアイテムも多く、“今から狙えるチャンス”が残されている今回のラインナップ。
どのグッズが来るのか、どれを狙うべきか--
気になる人は、動画で最新情報をチェックしておきたい。
人気アイテムは早期完売の可能性大。出遅れる前に要チェック。
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の新作グッズが、6月～7月にかけて続々登場。その最新情報が一気にチェックできる内容となっている。
中でも注目は、暗闇で光る「蓄光フィギュア」（全5種）。さらに、予約困難レベルで話題となっている「ミャクミャク文具缶BOOK」も登場し、すでに争奪戦の気配が漂っている。
加えて、「CRAFTHOLIC」とのコラボシリーズや、カラフルなキーホルダー、実用性の高い文具アイテムなど、“かわいいだけじゃない”ラインナップも充実。
そして見逃せないのが、過去に即完売した「桜Ver」グッズの再登場。タイミングを逃すと手に入らない可能性もありそうだ。
まだ発売前のアイテムも多く、“今から狙えるチャンス”が残されている今回のラインナップ。
どのグッズが来るのか、どれを狙うべきか--
気になる人は、動画で最新情報をチェックしておきたい。
人気アイテムは早期完売の可能性大。出遅れる前に要チェック。
YouTubeの動画内容
関連記事
【万博花火】JAPAN FIREWORKS EXPO2026！感動のフィナーレ映像
【大阪ベイスカイルミナ】大迫力の演出で見逃せない！話題の万博花火の見どころ
【まとめ】夜空にミャクミャク出現！大阪ベイスカイルミナのドローンショー後半戦
チャンネル情報
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。