コジコジが『カフェ・ド・クリエ』店員に 限定サマーバッグにぬいぐるみポーチも
『カフェ・ド・クリエ』は、さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」と初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を、7月1日から数量限定で発売すると発表した。コジコジが店舗スタッフとしてコーヒーを運ぶ姿を描いた限定デザインのバッグをはじめ、ぬいぐるみポーチやチェンジンググラスなどをセットにした特別商品となる。
【画像】コーヒーを飲むコジコジ…かわいすぎるサマーバッグの中身
今回のコラボは、健康を意識した「からだハピネスメニュー」を展開する『カフェ・ド・クリエ』が、夏の暑さで疲れやすい時期に心身ともにリラックスできる時間を提供したいとの思いから実現したもの。独特のユーモアや哲学的な言葉で幅広い世代から支持を集める「コジコジ」の世界観と融合した。
サマーバッグには、「コジコジ ロープハンドルバッグ」「コジコジ ぬいぐるみポーチ」「コジコジ チェンジンググラス」のほか、「リキッド はちみつピーチティー（1000ミリリットル）」、さらに税込1880円相当の商品引換券3枚を封入。価格は4800円。
バッグは、同店の制服を着たコジコジがブレンドコーヒーを運ぶ姿をデザイン。ベージュを基調としたシンプルな外観ながら、内側にはコジコジやうさこ、次郎、テル子らをあしらった総柄を採用した。キーホルダーチェーンも付属し、ぬいぐるみポーチなどを取り付けて楽しめる仕様となっている。
チェンジンググラスには、夏の夜空を飛び回るコジコジと仲間たちの姿を描いた。冷たい飲み物を注ぐと文字色が変化する仕掛けが施されており、『カフェ・ド・クリエ』のロゴをモチーフにした星座のデザインも盛り込まれている。
また、6月17日からは「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施する。税込800円以上のレシート2枚、または税込1600円以上のレシート1枚で、制服姿のコジコジをデザインしたオリジナルチャーム1個と交換できる。チャームはシークレットを含む全5種類で、種類はランダムとなる。
さらに、7月1日から7日までの期間には、公式Xアカウントをフォローし対象投稿をリポストした人を対象に、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が抽選で15人に当たるキャンペーンも実施する。
■「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」概要
・販売価格：4800円（税込）
・内容：
1．コジコジ ロープハンドルバッグ（幅約25センチ×高さ約20センチ×マチ約13センチ）
2．コジコジ ぬいぐるみポーチ（幅約13センチ×高さ約11センチ）
3．コジコジ チェンジンググラス（直径約8.5センチ×高さ約9センチ）
4．リキッド はちみつピーチティー（1000ミリリットル）
5．商品引換券3枚綴り
パスタ単品／ケーキ単品／からだハピネスドリンク単品
・事前予約期間：6月10日〜6月30日
・販売期間：店舗販売は7月1日から、オンラインストアは同日後8：00から開始
・販売店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』
【画像】コーヒーを飲むコジコジ…かわいすぎるサマーバッグの中身
今回のコラボは、健康を意識した「からだハピネスメニュー」を展開する『カフェ・ド・クリエ』が、夏の暑さで疲れやすい時期に心身ともにリラックスできる時間を提供したいとの思いから実現したもの。独特のユーモアや哲学的な言葉で幅広い世代から支持を集める「コジコジ」の世界観と融合した。
バッグは、同店の制服を着たコジコジがブレンドコーヒーを運ぶ姿をデザイン。ベージュを基調としたシンプルな外観ながら、内側にはコジコジやうさこ、次郎、テル子らをあしらった総柄を採用した。キーホルダーチェーンも付属し、ぬいぐるみポーチなどを取り付けて楽しめる仕様となっている。
チェンジンググラスには、夏の夜空を飛び回るコジコジと仲間たちの姿を描いた。冷たい飲み物を注ぐと文字色が変化する仕掛けが施されており、『カフェ・ド・クリエ』のロゴをモチーフにした星座のデザインも盛り込まれている。
また、6月17日からは「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施する。税込800円以上のレシート2枚、または税込1600円以上のレシート1枚で、制服姿のコジコジをデザインしたオリジナルチャーム1個と交換できる。チャームはシークレットを含む全5種類で、種類はランダムとなる。
さらに、7月1日から7日までの期間には、公式Xアカウントをフォローし対象投稿をリポストした人を対象に、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が抽選で15人に当たるキャンペーンも実施する。
■「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」概要
・販売価格：4800円（税込）
・内容：
1．コジコジ ロープハンドルバッグ（幅約25センチ×高さ約20センチ×マチ約13センチ）
2．コジコジ ぬいぐるみポーチ（幅約13センチ×高さ約11センチ）
3．コジコジ チェンジンググラス（直径約8.5センチ×高さ約9センチ）
4．リキッド はちみつピーチティー（1000ミリリットル）
5．商品引換券3枚綴り
パスタ単品／ケーキ単品／からだハピネスドリンク単品
・事前予約期間：6月10日〜6月30日
・販売期間：店舗販売は7月1日から、オンラインストアは同日後8：00から開始
・販売店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』