開催：2026.6.9

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 4 [ナショナルズ]

MLBの試合が9日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディーで試合は開始した。

6回表、2番 ルイス・ガルシア 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 0-1 WSH

6回裏、7番 マット・チャプマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-1 WSH

8回裏、6番 ブライス・エルドリッジ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 WSH、9番 ジョナ・コックス 初球をスクイズ成功でジャイアンツ得点 SF 3-1 WSH

9回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 3-3 WSH、6番 デーレン・リレ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 3-4 WSH

試合は3対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのクレイトン・ビーターで、ここまで2勝1敗4S。負け投手はジャイアンツのキートン・ウィンで、ここまで2勝2敗1S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 13:20:12 更新