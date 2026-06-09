マクドナルドから、FIFAワールドカップ 2026開催を記念し、今だけ限定で“世界の熱狂”を味わえる日本オリジナル商品が登場！

本大会が開催される北中米をイメージしたバーガーやサイドメニューなど全8種類が、2026年6月17日(水)から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売されます。

マクドナルド「VIVA! ワールドマック」

販売期間：2026年6月17日(水)より期間限定

販売店舗：全国のマクドナルド店舗

FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランであるマクドナルドが提供する、期間限定メニュー。

サッカーボールに見立てた特製バンズを使用した注目のハンバーガーをはじめ、朝マックや夜マック限定メニュー、サイドメニューなど充実の全8種がラインナップされています。

ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー

価格：単品580円〜

つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねたバーガー。

3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースと、クリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせています。

コーングリッツをトッピングした、サッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。

肉厚ビーフとポテトパティに、ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが相性抜群のボリューミーな一品です。

メキシカンタコスチーズチキン

価格：単品490円〜

ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースを合わせた一品。

こちらも、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンドされています。

トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、爽やかなアクセントとしてハラペーニョを効かせたメキシカンタコスフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになります。

※辛味が苦手な方はご注意ください

アボカマヨチーズシュリンプ

価格：単品490円〜

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、アボカドのペーストを使用しレモン果汁とスパイスで爽やかな味わいに仕上げたワカモレマヨソースを合わせたバーガー。

シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズを重ね、サッカーボールに見立てた特製バンズでサンドしています。

ワカモレマヨソースのまろやかさとスパイスの味わいが、えびカツの美味しさを引き立てます。

ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー（夜マック限定）

価格：単品840円〜

夕方5時からの夜マック限定で、100%ビーフパティが2枚になった大ボリュームのメニューが登場。

厚みのあるビーフパティ2枚にザク切りポテトパティを重ね、2種の特製ソースとともにサッカーボールに見立てた特製バンズでサンドしています。

肉厚ビーフとポテトパティの組み合わせをガッツリと堪能できる一品です。

メキシカンタコスチーズチキンマフィン（朝マック限定）

価格：単品410円〜

朝マック限定メニューとして、サクサク衣のムネ肉を使ったチキンパティとタコスミートフィリングを合わせたマフィンが登場。

シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースとともに、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドしています。

ピリ辛でメキシカンな味わいが朝から食欲をそそる、満足感のある一品です。

シャカシャカポテト ガーリックステーキ味

価格：ポテト単品＋50円〜

「マックフライポテト」をいつもと違う味で楽しめる期間限定フレーバーです。

豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフの旨みがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。

外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ、「シャカシャカ」して楽しめます。

マックフィズ ブルーエナジー／マックフロート ブルーエナジー

価格：マックフィズ ブルーエナジー単品300円〜／マックフロート ブルーエナジー単品380円〜

りんごの果汁を使用した、爽快感広がる炭酸ドリンクです（りんご果汁1%使用）。

3種類のアミノ酸、アルギニン、グリシン、アラニンを配合し、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長。

気分をリフレッシュしたいときにぴったりで、バーガーとの相性も抜群です。

さらに、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク「マックフロート ブルーエナジー」もあわせて販売されます。

FIFAワールドカップ26セット

FIFAワールドカップ26を盛り上げる、6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」が付属するセットが登場！

世界の“レジェンド”選手と、グリマスのデザインが描かれた、6種類のFIFAワールドカップ26コラボオリジナルカップ「ワールドレジェンドカップ」から1つがセットとなった、「ザク切りポテト&肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の各セットが登場します。

FIFAワールドカップ26とコラボレーションを記念し、『VIVA！ワールドマック』バーガー各商品をオリジナルラップで提供するほか、テイクアウトやマックデリバリーでお届けする商品もオリジナルバッグで提供。

FIFAワールドカップ26セットもオリジナルラップ・オリジナルバッグ、今だけ世界の熱狂を感じられるパッケージで『VIVA！ワールドマック』やFIFAワールドカップ26を楽しむことができます。

※カップは「FIFAワールドカップ26セット」のみでの販売となり、単品では販売しておりません。また、デザインは選ぶことができません。

※オリジナルラップ・オリジナルバッグは数量限定でなくなり次第終了となります

「Myマクドナルドリワード」限定！FIFA公認 公式コラボレーショングッズ

「Myマクドナルドリワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されるリワード（特典）プログラム。

貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換することが可能です。

今回、FIFAワールドカップ26とのコラボレーションを記念して、FIFA公認の公式コラボレーショングッズが登場！

限定グッズは「Myマクドナルドリワード」の250ポイントで抽選に応募することができます。

「ミニサッカーボール」「トートバッグ」「ピンズセット」の公式コラボグッズが手に入るのは、今だけ！

※ポイントは1年間有効です。

※リワードの内容は変更になる場合があります。

※各グッズの申し込み期間は異なります。詳細は公式アプリ内にてご確認ください。

間もなく開幕を迎えるFIFA ワールドカップの熱狂を、期間限定の特別なメニューと一緒に楽しみたい！

マクドナルド「VIVA! ワールドマック」の紹介でした。

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