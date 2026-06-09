ボルボXC60のラインナップを一部変更

ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・ミッドサイズSUV『XC60』のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更するとともに、特別限定車『XC60プラスB5 AWDセレクション』を発売した。

【画像】限定車ボルボXC60プラスB5 AWDセレクションとEVバージョンのEX60 全29枚

今回のラインナップ改定では、従来の前輪駆動モデル『XC60プラスB5』に代わって、新たに四輪駆動の『XC60プラスB5 AWD』が導入された。



ボルボXC60プラスB5 AWD ボルボ

B5 AWDパワートレインを搭載する本モデルは、XC60 AWDモデルのエントリーグレードとして位置付けられ、日常使用から長距離移動まで、力強い走りを提供するモデルとして登場した。

また、これまで特別仕様車として展開されていた『XC60ウルトラB5 AWD ダークエディション』がカタログモデルへと移行した。

ボルボXC60の価格は、799万円（プラスB5AWD）から1029万円（ウルトラT6 AWDプラグインハイブリッド）となる。

限定車XC60プラスB5 AWDセレクション

限定車『XC60プラスB5 AWDセレクション』は、『XC60プラスB5 AWD』をベースに人気装備を追加し、50台の限定で販売される。

『ハーマンカードン・プレミアムサウンド・オーディオシステム』や、19インチの『5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）』を特別装備する。



ボルボXC60プラスB5 AWDセレクション ボルボ

ボディカラーは『クリスタルホワイト』、『オニキスブラック』、『フォレストレイク』の3色が設定され、インテリアにはカルダモンカラーのシートを採用することで、北欧ブランドらしい上質で落ち着いた空間を演出している。

ボルボXC60プラスB5 AWDセレクションの価格は、821万円となる。

XC60ウルトラB5 AWD ダークエディション

正式なラインアップモデルとなった『XC60ウルトラB5 AWD ダークエディション』は、『フロントグリル』や『サイドウインドートリム』、『ドアミラーカバー』をグロッシーブラック仕上げとなるほか、専用バンパーやブラックルーフレールを装備する。

足元には『ダイヤモンドカット / グロッシーブラック20インチアルミホイール』を組み合わせ、標準モデルとの差別化を図った。



ボルボXC60ウルトラB5 AWD ダークエディション ボルボ

内外装をブラック基調で統一することで、XC60のデザインにより精悍な印象を与えている。

ボルボXC60ウルトラB5 AWD ダークエディションの価格は、889万円となる。